De la Patagonia al mundo: la ambición intacta tras un nuevo título nacional

El reciente Campeonato Nacional Argentino marcó un nuevo hito en la carrera del joven esquiador Cristóbal Rodríguez Reggiani, que volvió a destacarse en la competencia más importante del país, la cual otorga la mayor cantidad de puntos y define los rankings anuales.

La preparación comenzó en verano con una exigente temporada de entrenamientos en Europa, compartiendo pistas y técnicas con entrenadores y atletas austriacos de primer nivel. De regreso en Argentina, continuó el trabajo técnico junto a Matías Reilly y en Austria con Pierre Egger, complementado por una intensa rutina física de 4 a 5 días por semana, bajo la guía de Matías Gonzales en Identidades Deportivas. La alimentación y la concentración fueron claves para sostener el ritmo de entrenamiento, que deja poco margen para la vida personal.

Este año, el foco estuvo puesto en mejorar la estabilidad de la zona media, un aspecto fundamental para mantener el pecho erguido en las curvas y lograr levantarse con potencia en cada vuelta, evitando perder dominio sobre los esquíes.

Entre sus próximos objetivos, el atleta busca ser competitivo en Europa en torneos de alto nivel como la Whistler Cup (Canadá) y Alpe Cimbra (Italia). Competir en el circuito internacional es uno de sus sueños más grandes, impulsado por el nivel y la exigencia que este deporte tiene fuera del continente.

Tras consagrarse tricampeón, ya piensa en lo que viene: una pretemporada intensa en el gimnasio, junto a un trabajo técnico y mental que le permita afrontar el tramo más desafiante —y también más emocionante— de su carrera deportiva hasta ahora.