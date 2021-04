Defensores del Pueblo de Neuquén y San Martín ofrecen mediar en el conflicto de salud

>> Salud

Así lo expresaron en un comunicado enviado ayer a los medios donde manifiestan su intención de ser mediadores ante el conflicto de Salud, además solicitaron al Gobernador con urgencia iniciar un diálogo para destrabar esta situación.

Conunicado de prensa:

Defensorías del Pueblo de la ciudad de Neuquén y Defensoría del Pueblo y del Ambiente de la ciudad de San Martín de los Andes, en representación de diversas organizaciones de derechos humanos y sociales que solicitan esta intervención, se dirigen a Ud. y, en el marco del más estricto respeto a su investidura, le urgen a abrir una instancia de diálogo con los trabajadores y trabajadoras de la Salud, en un ámbito propicio e imparcial respecto de las partes en conflicto.



En esa inteligencia, que Ud. sabrá valorar, es que las Defensorías ofrecemos nuestros espacios a tales efectos, por ser organismos independientes reconocidos como tales por todo el ordenamiento jurídico, cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos, y demás derechos, intereses y garantías tutelados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las respectivas Cartas Orgánicas municipales.

Tal mención no es meramente teórica, sino que está en la raíz del trabajo cotidiano de nuestras Defensorías, y es precisamente aquí y ahora que el actual conflicto de dominio público ha escalado hasta el punto de comprometer no sólo el derecho a la salud, sino a la libre circulación de personas y bienes.

No es intención de esta nota buscar responsabilidades de tales derivaciones, sino advertir aquello que de tan obvio resulta en ocasiones inadvertido: la responsabilidad última y final de la defensa de los derechos humanos y la provisión de las acciones a tales efectos es responsabilidad de los Estados y de los gobiernos que los administran, conforme la manda constitucional y los tratados de derechos humanos que tienen igual rango reconocidos por el Inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Sr. Gobernador de la Provincia del Neuquén, tal imperativo es hoy más dramático que nunca en materia de provisión del derecho a la salud pública, por efecto de la pandemia Covid-19.

En ese contexto, no nos salvarán de esta grave enfermedad las vacunas sin personal que las apliquen, no nos salvarán los respiradores ni las camas de unidades de terapia intensiva ni los tubos de oxígeno, sin equipos médicos y enfermeros en condiciones de ejercer su arte y su ciencia.

El prolongado conflicto que estamos viviendo los neuquinos pone en tensión todo el sistema de salud, y extrema hasta la extenuación la labor de aquellos que deben ofrecer sus servicios en cada sala, en cada consultorio, en cada hospital del sistema público.

Aún cuando no abrimos juicio sobre el conflicto salarial que involucra al sector, atentos a la imparcialidad que pregonamos para ofrecer nuestro espacio al diálogo, es indispensable señalar que el estado no puede ignorar que por acción u omisión es parte en este deterioro, y debe asumir de inmediato el compromiso de una negociación, pues está visto que el diálogo y el consenso son la única llave para destrabar el actual estado de cosas.

Quedan a vuestra disposición y a la espera de una rápida respuesta.

Ricardo Riva, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén

Fernando Bravo, Defensor del Pueblo y del Ambiente de la Ciudad de San Martín de los

Andes.