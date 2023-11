Demoran a la ex pareja de la mujer que es intensamente buscada en Plottier

Personal policial llevó a cabo esta tarde dos allanamientos en busca de datos sobre el paradero de Rosana Mabel Artigas, quien desde ayer por la mañana desapareció sin dejar rastros.

Uno de los allanamientos se realizó en la vivienda de la ex pareja de la mujer y otro en la casa de la madre del hombre. Ambos domicilios se encuentran en el barrio La Esperanza de la ciudad.

También demoraron a su ex pareja, quienes vecinos la vieron ingresar a su domicilio con la cabeza agachada, tal cual lo expresó su hermano Luciano esta mañana.

Luciano, hermano de Rosana Mabel Artigas vecina de Plottier, señaló esta mañana que «Rosana está desaparecida desde hace un día. Tenemos mucha preocupación de sus familiares porque todavía no aparece». Rosana es una empleada municipal.

«Un vecino vio entrar a mi hermana a la casa de su ex con la cabeza gacha. Fue la policía sin una orden, pero no encontraron a nadie. A su exesposo lo vieron deambulando cerca de la casa donde alquilaba a Rosana. A sus amigas les había comentado que estaba cansada de las amenazas que recibía de su ex. Comenzarán a analizar el celular para analizar su última conexión. El teléfono da apagado», dijo Luciano.

Luciano dijo que «hay vecinos que vieron a la ex pareja cerca del río. Señalan que fue cerca del mediodía de ayer. También se ofrecieron a declarar, pero todavía no los convocan».

Por su parte, Lucía, también hermana de Rosana, señaló en redes sociales que «Todavía no aparece mi hermana. Tenemos testigo de que estaba con la ex pareja a las 9 y 30 hs y nunca la vieron salir. Amigas testigos de que mi hermana el día domingo dijo que el tipo la seguía molestando y no sabía como sacarlo de encima, la tenía amenazada. Y temía contar la situación. Vive en el barrio la esperanza. Queremos que aparezca con vida mi hermana. Por favor gente pasamos la noche en la comisaría y no hay novedades. Y está suelto como todo golpeador, a todas las mujeres que tuvo golpeo se limpia las manos en las mujeres. A mi hermana le fracturó sus dedos, le corto el tendón del hombro llevándola al río. Lo cual pudo escapar, pero hoy gente mi hermana no volvió a casa. Mi hermana está en manos de este tipo. Tenía el garaje lavado lleno de agua como limpiando algo».