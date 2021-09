Denuncian discriminación a un alumno de la Escuela N° 179

>> Educación, Locales, Sociedad

Una vecina de nuestra ciudad envió a la redacción de Lacar Digital una nota dirigida al Concejo Provincial de Educación en la que denuncia que la Escuela Nº 179 ejerció actos discriminatorios contra su nieto Juan Ignacio, alumno de la escuela mencionada. “Mi objetivo principal con esta nota, es que efectivamente se apliquen las sanciones disciplinarias a todos los actores firmantes de las actas de la Escuela Nº 179, y que sean correspondientes a la gravedad de los hechos que se sucedieron”.

Nota completa:

San Martín de los Andes, 14 de Septiembre 2021

Consejo Provincial de Educación

Sra. Supervisora de Nivel Primario

Sra. Silvia Otero

De mi mayor consideración :

Me dirijo a ud. para su conocimiento y posterior elevación ante quien corresponda, en referencia a los hechos ocurridos en la Escuela Nº 179 con mi nieto Juan Ignacio.

Quiero informarle que esta nota podrá ser publicada en los medios de comunicación que hagan falta por lo cual se la debe considerar una carta abierta como para que le llegue a la mayor cantidad posible de padres/madres cuyos hijos padezcan alguna patología o discapacidad especial, y sean o hayan sido discriminados por el Sistema Educativo Provincial a través de sus docentes a cargo.

Como primer punto, quiero reconocer y agradecer su pronta reacción ante el requerimiento de mi hija de un cambio de escuela para Juany, que ud. propició rápidamente y le agradecemos muchísimo!!! Es óptimo el cambio, estamos contentos y emocionados hasta las lágrimas. En la Escuela Nº 188 lo recibieron con muchísima calidez y profesionalismo, y se puede ver que toda la Institución asumió un compromiso desde el amor y no desde el autoritarismo que impartía el director de la escuela anterior.

Me motiva escribir estas líneas, el DOLOR que le ha provocado a mi hija, a mi nieto Juan Ignacio y a mi , el trato discriminatorio que ha padecido en la Escuela Nº 179 a la cual concurría desde el año 2019.

Cabe señalar que mi nieto, tiene una patología que se conoce como Síndrome de Oposición Desafiante, él está en tratamiento desde que manifestó los primero síntomas y concurre a la Institución Lazos donde es abordado por un Equipo Interdisciplinario compuesto por Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Asesora Pedagógica y Ayudante Terapéutico, y además asiste a la Escuela acompañado por una Ayudante Terapéutica, y también se trabaja con él en su casa con otra Asistente Terapéutica, miembro del Equipo. Ahora, ¿cual es la función de un Ayudante Terapéutico en la Escuela? En el ámbito escolar el A/T se encarga de ayudar al paciente a generar y establecer vínculos con sus pares. Se encarga de la integración escolar de niños con discapacidades o restricciones cognitivas, sensoriales o motoras.

Juany asistió a salita de 5 años en el Jardín Nº 12 en el cual fue recibido con mucho amor y respeto lo cual su madre y yo ya hemos valorado y agradecido en su momento.

El ingreso a la Escuela primaria común para Juany como el de otros niños con cualquier tipo de discapacidad es un derecho que no está en discusión porque hay una ley que los ampara, como así también tienen derecho a la incorporación de conocimientos, la integración, la inclusión a la socialización, ser considerados personas, valorados y respetados. Como él es solo un niño de ocho años es tarea de los adultos bregar que dichos derechos sean garantizados y protegidos.

Luego de la salita de 5 años llegó el momento de anotar a Juany en la escuela primaria, para ello antes fue evaluado por el Equipo Interdisciplinario de la Escuela Especial Nº 8, quienes desestimaron la concurrencia de Juany a esa escuela porque consideraron que no tiene ningún problema cognitivo, ni de aprendizaje.

Por lo tanto se le niega el acompañamiento de una maestra integradora en la escuela común y se indica que consiga mi hija un Ayudante Terapéutico para que lo acompañe en el aula, por lo cual se debió hacer la gestión pertinente para cumplir con el requisito.

Esta decisión fue denunciada ante La Defensoría del Menor, porque se consideró injusta, dicho Juzgado intima a la Escuela Especial y recién ahí envían una maestra integradora, demasiado tarde ya que se había conseguido con mucha dificultad la Ayudante Terapéutica.

La postura de la Escuela Especial nº 8 es que si un alumno concurre a dicha escuela y además a una escuela común, corresponde proporcionarle una maestra integradora, de lo contrario no.

Leyendo la Resolución 311/2016 DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION (EDUCACION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ) donde dice que: Las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en escuelas comunes y a recibir los apoyos que sean necesarios para aprender y participar. Tienen derecho a recibir la certificación de sus estudios en el nivel primario y en el nivel secundario” y en su versión simplificada, señala: ” Cuando la familia decide inscribir a un niño, a una niña o adolescente en una escuela común, el alumno puede recibir apoyos de una escuela especial o de los equipos o profesionales autorizados para dar apoyos a la inclusión escolar “ ( Adjunto copia )

Sería oportuno saber si se cumplió con la Ley o solo se la interpretó como mejor convino.

En el 2019 fue recibido en la Escuela Nª 179 para iniciar su primer grado, el que transcurrió con una mínima estadía diaria de no más de 2 horas, siempre acompañado por su Ayudante Terapéutica (contratada en forma privada porque por medio del Sistema Educativo no se consiguió NADA). No fue fácil pero se logró una mínima integración.

Después nos sorprendió la Pandemia en el año 2020, y ya sabemos todos como afectó a los niños la falta de presencialidad en el aula, y en el caso de Juany aún más ya que en su vida todo debe tener continuidad y rutina, porque sino todo lo logrado se pierde en poco tiempo.

Este año 2021 vuelve a la Escuela Nº 179, con otro directivo y una nueva maestra de grado y las cosas en vez de mejorar empeoraron.

Desde el primer día de clases fue difícil lograr que permaneciera en el aula dada la falta de empatía de la maestra de grado con Juany algo que él detecta rápidamente ya que es muy perceptivo al rechazo de la gente y/o de sus pares, y como no tiene filtros lo expresa con palabras y otras veces con su conducta.

Dado que las normas del protocolo Covid establecen que los niños no se pueden mover de sus bancos, no se pueden parar y caminar por el aula, no se pueden tocar etc., y la falta absoluta de una estrategia áulica, terminó afectando a Juany ya que su patología no le permite estar quieto por mucho tiempo o hacer una actividad demasiado larga, lo cual obviamente no fue contemplado, al contrario El Sr Director arbitrariamente y autoritariamente (cualidad que lo identifica) decide “retirarlo del aula” y mandarlo junto a su Asistente Terapéutica a hacer las tareas que le alcanzaba la docente del aula, “responsable de su educación” a la Biblioteca acto ABSOLUTAMENTE DISCRIMINATORIO. Si el objetivo de la Institución Educativa en su conjunto es la inclusión y no la segregación , OBVIAMENTE ESTE DIRECTIVO HIZO TODO LO CONTRARIO y por supuesto que esta decisión es absolutamente repudiable. Sería bueno analizar cuantos artículos de la Ley de los derechos del niño inflingió, y también del Código Civil.

El día 28 de Junio, del corriente año, la Dirección de la Escuela convoca al Equipo de Lazos.

( NO fue convocada la madre) según se puede leer en el Libro de Actas folio 13 y para ello me voy a referir a “las formas”, quiero decir que existen ciertos requisitos para realizar un acta que en este caso no se respetaron , desde la redacción al contenido, la falta de nombres completos de los que participaron de la reunión , la falta del sello de la Institución, etc, etc. Sra Supervisora me produjo una profunda tristeza ver cómo se degradan las normativas y la poca importancia que se les da a las mismas ya que un acta es un documento real de referencia que servirá como instrumento de verificación fehaciente de lo ocurrido. Pero si en el acta se comienza escribiendo “estamos en el “LOCAL” de la Escuela Nº 179”, poco se puede esperar de la objetividad y veracidad del resto del contenido de dicha acta.

Siguiendo con la lectura del acta, se cuestiona la función de la Asistente Terapéutica, (no se con que criterio porque creo que quedó claro cual es su función), se dice sobre Juany que sabe bien como manejar a los adultos y que no quiere permanecer en el aula, lo primero es un pre-juzgamiento de un niño de ocho años que además tiene una patología, lo segundo es real.

La docente del año anterior filosofa comentando que le preguntó a Juany “que piensa de los adultos que lo rodean, y que mirada tiene del mundo que lo rodea”. Es increíble que un docente le haga una pregunta tan elevada a un niño de ocho años.

Quedé azorada leyendo el textual del acta viendo la falta de propuestas o acciones para incentivar e incluir a Juany. Pero si había una propuesta, la más fácil para ellos y la más discriminatoria y perjudicial para él.

La propuesta de la Escuela fue “llevar a Juany y a su A/T a un salón ya no a la biblioteca donde haga algo del trabajo áulico y evitar que esté rodeado de recursos como juegos, libros juguetes para poder estimular “al Juan” para volver al aula” (cito textual como está escrito en el acta).

Queda claro que a ninguno de estos “adultos iluminados” se les ocurrió pensar si eso afectaría al menor.

Hubo otra reunión el día 28 de Julio, un mes después y TAMPOCO fue convocada la madre, pero esta vez fueron más allá! Consta en el acta que: conversamos acerca de su última semana antes del receso, (el cual) ¿? fue diferente ya que estuvo trabajando con su A/T en otra aula. (Así está escrito en el acta) ¿ diferente para beneficio de quien? de Juany seguro que no.

Pero sin el mas mínimo sentido común redoblaron la apuesta! Citan “Analizamos con el equipo interdisciplinario, la salida de la A/T del aula y el acompañamiento una vez por semana del equipo interdisciplinario”.

Evidentemente no les alcanzó con discriminar a Juany, sino también a la profesional que tiene un contrato privado, y que con esta decisión irresponsable de los directivos de la Escuela Nº 179 podría implicar que la profesional pierda su trabajo. ¿Con que autoridad y con el aval de quién toman semejante decisión?

Nunca entendieron que la función de la A/T NO es Pedagógica, y que dada las circunstancias a las que fue sometida y en apoyo a Juany tuvo que cumplir una función que no le correspondía.

Nunca entendieron que la A/T es el freno de contención cuando Juany se desborda o tiene una crisis.

¿En el aula, como pensaban manejar estas situaciones con Juany sin el apoyo de la A/T? ¿ amordazándolo y atándolo a una silla?

¿Se compromete toda la Institución cuando un niño con capacidades diferentes ingresa a un establecimiento escolar? porque solo bastaron unos minutos de atraso de la A/T en una oportunidad para que Juany se escapara de la escuela y eso ocurrió este año lectivo, un hecho gravísimo! Hicieron todo mal! No hay una sola acción que se pueda rescatar en beneficio de mi nieto. Obviamente mi hija debió solicitar el cambio de escuela para Juany, que por otra parte todo indica que cada decisión que tomó la dirección en perjuicio de Juany tenía como fin claramente ese objetivo!

Me gustaría saber, Señora Supervisora que sintió ud. cuando leyó esto, apelando a su condición de docente, como mujer y si tiene hijos desde su condición de madre.

Yo puedo decirle lo que sintió mi hija, Dolor, Enojo, Impotencia, Injusticia, Tristeza, y cualquier otro sentimiento negativo que a cualquiera se le pueda ocurrir.

Mi hija da batallas cada día en pos del bienestar de su hijo, tanto así que estas malas decisiones Institucionales, le provocaron a él un daño emocional que se sumó a la mochila que ya viene cargando, ni hablar del sufrimiento de mi hija que también es el mío, por eso en mi condición de madre y de abuela, me hago cargo de expresar en esta nota la sucesión de hechos acontecidos en perjuicio de mi nieto, apoyada en lo vivido y en las copias de las actas donde se plasmaron las barbaridades pedagógicas a las cuales fue sometido.

Mi objetivo principal con esta nota, es que efectivamente se apliquen las sanciones disciplinarias a todos los actores firmantes de las actas de la Escuela Nº 179, y que sean correspondientes a la gravedad de los hechos que se sucedieron.

Mismo objetivo busco para con los responsables de las malas decisiones tomadas por la Escuela Especial Nº 8. Ya que a mi saber y entender los derechos de mi nieto fueron vulnerados y avasallados por los adultos.

Este pedido ya no solo tiene que ver con Juany, ya que el daño que le provocaron a él y a su madre es irreparable, sino por los Juanys que seguramente ingresarán a esa escuela ya que considero que lo ocurrido no debe quedar en el olvido o resumido a un ¡ya está! lo solucionamos cambiándolo de escuela .

Ante todo lo descripto cumplo en informarle que me reservo el derecho de poner en conocimiento al Sr. Fiscal Titular de la Defensoría del Menor en Junín de los Andes todo lo expuesto en la presente nota para accionar judicialmente, si la defensoría así lo considera oportuno.

Por mi parte espero la notificación de lo que resuelvan, y reitero que estos actos de discriminación serán de público conocimiento.

Mi reconocimiento y mi respeto a todos los docentes que desde la vocación ejercen su profesión, los que permanentemente se perfeccionan en búsqueda de estrategias para que el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo, que observan los cambios físicos o emocionales de sus alumnos detectando problemáticas en el ceno familiar o de otra índole y hacen el acompañamiento y/o las denuncias correspondientes, a los que hacen todo lo posible para que los niños no abandonen la escuela “ lugar de aprendizaje y contención”, para los que tienen muy claro que solo la educación les proporcionará a nuestros hijos “un futuro mejor “. Muchas gracias a todos ellos.-

Sin otro particular, le saluda muy atte.

Claudia Cecilia Flury

D.N.I. 14.388.500