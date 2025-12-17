Denuncian robo y desplazamiento de elementos de señalización en la obra de la Ruta Provincial 62

En las últimas semanas se registraron nuevamente faltantes y desplazamientos de elementos de señalización vial en diferentes sectores de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°62. Estos hechos se intensifican durante los fines de semana y afectan conos, vallas y carteles provisorios instalados para ordenar la circulación y proteger a quienes transitan por la zona.

La señalización instalada cumple una función esencial: garantizar la seguridad de los usuarios de la ruta y del personal que trabaja en la obra. La remoción, el robo o el movimiento de estos elementos genera riesgos viales evitables y puede provocar accidentes, además de retrasar los trabajos programados.

Solicitamos la colaboración de vecinas, vecinos y personas usuarias de la ruta:

• No retirar ni mover elementos de seguridad.

• Informar situaciones irregulares a través de los canales oficiales.

• Respetar la señalización y la velocidad máxima en zonas de obra.

Ante cualquier inquietud o información, pueden contactarse por WhatsApp al +54 9 11 2304 3038 o por correo a obraruta62@gmail.com o visitar el perfil de Instagram @ObraRuta62 para conocer avances, novedades y medidas de seguridad durante la ejecución.