Descuentos de hasta el 20% por el pago anticipado del Inmobiliario

Ya están disponibles las boletas correspondientes al 2026, para las distintas opciones de pago (anual, semestral o mensual).



La Dirección Provincial de Rentas del Neuquén informa que ya se encuentran disponibles las boletas del Impuesto Inmobiliario 2026, las cuales pueden descargarse desde el sitio oficial del organismo: https://rentasneuquenweb.gob.ar/nqn/SCF/impresion_boleta.php

Los contribuyentes pueden optar por distintas modalidades de pago, seleccionando la opción correspondiente dentro del sistema:

Pago anticipado anual: permite cancelar el impuesto en un único pago, con un 10% de descuento, más un 10% adicional por contribuyente cumplidor (sin deuda al 31/10/2025).



Vencimiento: 30 de enero de 2026.

Pago semestral: en dos semestres, con posibilidad de bonificación del 10% por contribuyente cumplidor.



Primer semestre: vencimientos el 15 de enero y 13 de febrero de 2026.

Segundo semestre: vencimientos el 15 de julio y 15 de agosto de 2026.

Pago en 12 cuotas mensuales: incluye de manera proporcional la bonificación por contribuyente cumplidor. Las cuotas son variables según el índice de actualización vigente.



Cuota 1: vencimientos el 15 y 31 de enero de 2026.

Cuotas 2 a 12: vencimientos aproximados los días 15 y 30 de cada mes.

Los pagos pueden realizarse a través de Red Link, Banelco, Interbanking, Rapi Pago, Pago Fácil y Banco Provincia del Neuquén (BPN). En Rapi Pago y Pago Fácil, el pago podrá efectuarse sin boleta, informando la Nomenclatura Catastral del inmueble.

Quienes tengan adherido el débito automático verán reflejado el débito en la fecha de vencimiento, según la modalidad suscripta.

Para mayor información, se dispusieron Canales de Atención habilitados: se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 2995319943 o efectuar consultas y evacuar dudas enviando un correo electrónico a la casilla innmobiliario@dprneuquen.gob.ar