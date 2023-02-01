Desde este jueves, el transporte público de pasajeros incorporará en sus recorridos al nuevo Hospital Ramón Carrillo

La parada, ubicada sobre la Ruta Provincial 48 (Punto A del mapa adjunto), formará parte de los recorridos de las líneas 9 (INTERCULTURAL), 3 (CALLEJÓN DE TORRES) y Directo a Chacra 32, incorporando también a la EPET 21
HORARIOS DE REFERENCIA:
En los próximos días también se incrementará el recorrido de las líneas 1 (Ch30) y 4 (Los Radales), extendiendo su horario de funcionamiento en una vuelta más.
- RECORRIDO DEL SERVICIO DE CALLEJÓN DE TORRES:
DESDE CHACRA 32, CHACRA 30(120 VIV.), RUTA 40, CALLEJÓN DE TORRES, CALL. DE GINGINS, RUTA 62 (BARRIO MILITAR), RUTA ALTERNATIVA NORTE, RUTA 48, EPET 21, RUTA 48, (HOSPITAL), SUBIDA DE LOS ANDES, CURRUHINCA, CALLE ROCA, C. DIAZ, G. OBEID Y TERMINAL.
DESDE TERMINAL: J. DEL VALLE, G. OBEID, RIVADAVIA, P. MORENO,MASCARDI, VILLEGAS, CURRUHINCA, KOEESLER, SUBIDA DE LOS ANDES, RUTA 48, EPET 21, HOSPITAL, ALTERNATIVA NORTE, R 62 CALL. DE GIN GINS, CALL. DE TORRES, RUTA 40, CHACRA 30 (120 VIV.), CHACRA 32.
- RECORRIDO DEL SERVICIO DIRECTO 32:
DESDE CHACRA 32, CHACRA 30, RUTA 40, HASTA ROTONDA DE LA VIRGEN, RUTA 48, HOSPITAL, REGRESA RUTA 48, HASTA LA ROTONDA DE LA VIRGEN, BAJADA DE LOS ANDES, KOEESLER, CURRUHINCA, ROCA, C. DIAZ, G. OBEID, TERMINAL.
DESDE TERMINAL: J. DEL VALLE, G. OBEID, RIVADAVIA, P. MORENO, MASCARDI, VILLEGAS, CURRUHINCA, KOEESLER, SUBIDA DE LOS ANDES, ROTONDA DE LA VIRGEN, RUTA 48, HASTA EL HOSPITAL, REGRESA X RUTA 48, HASTA ROTONDA DE LA VIRGEN, RUTA 40, CHACRA 30, CHACRA 32