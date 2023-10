Desde este semestre no se imprimen más boletas de rentas

La fiscal Ines Gerez habló sobre la causa que investiga el accidente fatal que se cobró la vida de cuatro soldados en San Martín de los Andes. En diálogo con La Red Neuquén señaló que la principal hipótesis es una falla de la soldado que conducía el camión. «El frenado se hizo con los frenos y no con el motor, haciendo rebajas como se dice vulgarmente», indicó. A su vez, agregó que «a la conductora aún no se le formularon cargos» y que «el homicidio culposo» sería la caratula. De igual forma, comentó que «también estamos investigando a superiores del Ejército Argentino». También destacó que «el Ejército esta colaborando con la Justicia en todos los pedidos que estamos haciendo». Por último, confirmó que «la Justicia Federal no pidió intervención, hasta el momento no tenemos ningún pedido formal». Entrevista completa