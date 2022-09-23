Desde la próxima semana, más de un centenar de jóvenes del 2020 participarán del Plan de Esquí Municipal

Los grupos, distribuidos en mañana y tarde, saldrán de la plaza San Martín, donde los esperará el transporte que los llevará hasta el Cerro Chapelco a la 8:30 y a las 13:30 horas respectivamente.
Recordamos que el Plan ya acompañó el ascenso de estudiantes de las escuelas 5, 89, EPA 10, 179, 274, 134, 86, 352, 359, FASTA, 142, 188, 161 de Payla Menuko y de la Escuela Integral, como resultado del trabajo conjunto realizado entre el Municipio y la empresa Nieves del Chapelco, con la participación del Distrito IX del Consejo Provincial de Educación y la colaboración de Expreso los Andes.
En total participarán 1150 jóvenes de los séptimos grados de la localidad, de los cuales 164 corresponden al 2020.
A continuación se encuentra el listado de los jóvenes del 2020 que ascenderán a la montaña a a partir del próximo lunes, distribuido por horario:
- 26 al 30 de Septiembre – 8.30 horas:
DELORENZI JUAN PABLO,
BRUNO GOLTZ
SOFIA ANTONELLA,
SAEZ TOMAS SANTIAGO EZEQUIEL,
ARRIAGADA ARIEL,
MATAMALA MIA AZUL,
LOPEZ ROCIO NUMILEN,
ESPIASSE JULIETA,
FERNANDEZ GUILLERMO,
LAMAS GODOY MARA ROCIO,
MICHEL MARIA MILAGROS,
BRAVO BENJAMIN,
BEECHER SOL,
CANTERO CAMILA,
MORENO ROSARIO,
AGUIRRE ANTONELA,
MOYANO ABIGAIL,
CHOCOBAR FERNANDO EZEQUIEL,
CONDORI ORIEL,
PLATERO MARIA LUJAN
SOTOMAYOR MAGDALENA
- 26 al 30 de Septiembre – 13.30 horas:
SALCEDO LUCIA MARTINA,
SPINALI MATILDA,
QUIROGA JOAQUIN FRANCISCO,
VICENTE LUCIANA,
MUÑOZ LEZAMA LUCAS,
ROBLES DIEGO BENJAMIN,
MEZA LEANDRO AGUSTIN,
PINTO TRINIDAD PAZ,
HENRIQUEZ ESMORIS GUADALUPE,
CHIAPPINO ALEJANDRO,
BRUNETTI DANTE,
CABANILLAS JUAN,
LOMBARDI SOFIA,
MOREIRA JOAQUIN,
RETAMAL VALENTINA,
MANSON MANUEL,
MARTINEZ SOFIA NAZARENA,
HUENTEO CARINA,
MEDIN JULIETA,
SANDOVAL ALAN NAHIM,
CONSTANZA ELEN,
ESCUDERO BENJAMIN,
MOLINA CAYUN AMANANTO ALUHE,
CASTAING NICOLAS,
LEAL LUCAS EMILIANO,
MANSILLA MARIANO,
FIGUEROA PRISCILA,
ARGEL AZUL,
CIFUENTES GERALDIVES,
OLATE JOSIAS ALESANDRO,
POSSE FRANCO JAVIER,
CARDENAS AILIN ESPERANZA,
TORRES JULIAN ALEJRANDO,
BETANCUR JONATHAN
MORA GABRIELA ELUNEY.
- 3 al 7 de octubre – 8.30 horas:
MANQUI CAMILA JULIANA,
VARGAS BARRACA,
BONETTO MATEO,
NORIEGA FRANCISCO,
CAPECE ALVAREZ AUKAN ELEN,
CAMPERO LETICIA,
ORMEÑO KEILA,
VAZQUEZ CARLA,
SAAVEDRA BENJAMIN,
VAZQUEZ GONZALO EZEQUIEL,
CASTILLO CONSTANZA AILEN,
CURRUHUINCA FERMIN,
RODRIGUEZ MARGARITA,
TOLEDO JONAS,
DIAZ EZEQUIEL,
STRIGA PISANO UMA,
ACOSTA VALENTINA,
ALANIS MARIANO,
QUINTREIN LUIS BENJAMIN,
JEREZ ORIANA BELEN,
ALVARADO H. ANAHI K.,
BADARACCO MATEO,
SAMBUEZA COFRE ELUNEY,
CONDUFSI MIA AGUSTINA,
LAZARO LUCAS,
CODAGNONE PERALTA EVELYN,
MEDINA RAMIREZ NERINA,
LOPEZ NAHIARA BELEN,
CARRIZO SANTINO,
VERGARA NICOLAS ALI,
AVILA JULIAN OSVALDO,
VIVANCO TOMAS,
CACERES GUILLERMO,
PAREDES FLORENCIA,
IGOR TIAGO ALEXIS,
LEYES JAVIER,
WAJNFELD MAYA,
ALEGRE FELIPE,
EMERO FUENTES CAMILA MORENA,
ROCCA SANTIAGO,
GUERRERO LUCIANA,
SICILIA VALENTINA,
BRENO ANA,
BITTAR NAZIRA,
HERMOSILLA CRESPO GONZALO,
MANQUI ESTEBAN,
CAVENAGHI MATEO BENICIO,
MUÑOZ ROMAN MARTIN,
SAUCEDO ULISES,
SALAZAR MIA JAZMIN,
SUBAT FALCIONI JUAN CRUZ,
LEIVA LUCIANA,
TORRES ALAVARO,
QUILAPAN JOAQUIN LIEN,
SANTOS LUCIA,
LAUCIERI JUANA,
FERNANDEZ FRANCISCO,
HERNANDEZ MARTINEZ THIAGO AGUSTIN,
ESPINDOLA PEDRO,
BITTAR AMBAR,
DELIA GREGOY PEDRO A.,
MUÑOZ ROMAN MARTIN,
MORA ROCIO AYELEN,
B “LAGOS” BIANCA
- 3 al 7 de octubre – 13.30 horas:
VAZQUEZ GONZALO,
CASTRO SOFIA,
ULLOA TOMAS FEDERICO,
SAAVEDRA VALENTINA,
SILVA CAMILA,
FERREIRA JEREMIAS,
MATHIEU MILAGROS,
ROCCA DUlCE BELLA,
SOTO IGNACIO,
MANRIQUEZ SOLANGE,
QUINTRAIN ANDRES SAMUEL,
HERRERA VICTOR NAHUEL,
ORELLANA MATEO BENJAMIN,
LEMA AILIN,
MARICHIALVA SOFIA,
AYALA FRANCO,
ESPINOSA VICENTE,
LAVIN BRISA NAHIR,
TALAVERA RIFFO VICTORIA,
CARDENAS LAUTARO,
ACUÑA DANTE JAIR,
ÑANCUCHEO HUENANTE NAYELI,
APOSTOLO FIDEL,
GENEN NAHUEL BENJAMIN,
TORRES JUAN IGNACIO,
MILANA JUSTINA,
BEECHER MARIO JOEL,
CAYUN LUCIANO,
ARENAS RENZO LIO,
PAOLUCCI FRANCO,
BRUSCO VALENTINA,
RODRIGUEZ LUNA,
GOLDBAUM JERONIMO,
NUÑEZ LILEN CAROLINA,
LOPEZ PABLO MANUEL,
CREIDE SANTINO,
KORTES NOGUES LUCAS,
GONZALEZ VALENTIN ULIEL,
ZURSCHMIHEN CASAS LORENZO,
GONZALEZ AGUSTINA,
DURDOS HOMERO,
VAZQUEZ PRIETO CANDELA,
LAGAZZI SOLANA,
GOMEZ MALET JENIFER ANABEL,
ALVAREZ JULIAN,
CHAMORRO PALMA AGUSTINA,
LAVE SOFIA AYELEN,
MATHEU JOCELYN,
CABEZA MELINA MARIA LUZ,
LANDON MEDINA OLIVIA,
DÀLMENDRA M. AMANCAY,
FIRPO SOL MILENA,
RODRIGUEZ LUCIA,
OLIVA CAMILA BERENICE,
BALDOVINO JUAN MARTIN,
ATALIO BIANCA,
SANCHEZ GALARCE MERCEDES,
ADUR VALENTINA,
LOPEZ GALLO ABRIL,
LOPEZ GALLO JAZMIN,
RUSSO AUCAN NEHUEN,
ARANEDA MATEO,
RISSO MARCO,
ACOSTA VIDAL ANGEL ALBERTO,
BARROS ISMAEL,
RODRÍGUEZ ENZO
FELICE PIROTTI UMA