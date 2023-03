«DESQUICIADO EN LA PATAGONIA» Stand Up

>> Cultura y espectáculos

El próximo sábado, 25 de marzo, a las 22hs, en nuestra querida Sala Amankay, vamos a disfrutar una divertidísima noche de Stand Up. Uke Geraci, regresa para la función despedida de “DESQUICIADO EN LA PATAGONIA”, su imperdible propuesta de humor.

Después de las presentaciones del 04 y el 11 de marzo, regresa para una nueva cuota de diversión, antes de tomar nuevos rumbos.

No dejés pasar la oportunidad.

“DESQUICIADO (en la Patagonia)” es un show de monólogos, música y contenido audiovisual con el humor como base, en un intento de Uke salvar al mundo, o al menos salvarse él de la locura de Buenos Aires, lugar donde nació este espectáculo. Máss que un show de stand up es una catársis, una charla con el público donde toca temas tan variados como ser pobre a los 40, el ecologismo, los neo-jipis palermitanos, la locura del matrimonio y la discusión en las parejas, las ventajas de ser tío y el miedo a ser padre, la intolerancia en las grandes ciudades, la auto-declarada «gente de bien» y qué es realmente ser una buena persona, las bandas de reggae y un gran etc que también incluye la relación con su madre, la iglesia, el sexo y muchos temas más, donde el público se identifica, o comprende sus padecimientos, y se va de viaje apareciendo la risa como vía y efecto sanador.

Entrada General $1200.- En venta en la boletería del Centro Cultural.-

Duración: 70 minutos.-

Contacto para notas: +54 9 11 3227-5123

Sobre Uke Geraci

Actor, docente teatral y comediante. Formado en teatro en la Escuela Municipal de Arte Dramático de BsAs; y con los maestros Agustín Alezzo y Guillermo Angelleli; con una extensa carrera de 20 años tanto en teatro oficial como under, cine y TV.

En stand up se formó con Fernando Sanjiao. Participó en dos ocasiones del Festival Ciudad Emergente (2014/2015); fue uno de los ganadores del 1er Concurso Nacional de Stand Up obteniendo a su vez la mención al mejor comediante. Grabó en tres ocasiones sus rutinas de comedia para Canal 9, y en 2017 participó de los especiales de Comedy Central transmitidos por Telefé. En los últimos años realizó temporadas de verano en la costa y llevó su unipersonal de Stand Up por todo el país, Uruguay, y Bolivia.

Desde 2020 se presenta todas las temporadas de verano en Puerto Madryn con su show «Desquiciado en la Patagonia», con el que actualmente recorre el país de forma itinerante.