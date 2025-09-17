Destacada participación de la delegación de Taekwon-Do en el Campeonato Provincial de Mendoza

La delegación de Taekwon-Do de San Martín de los Andes, bajo la dirección de la Sabonim Daniela Lavalle, participó en el 11° Campeonato Provincial realizado en la provincia de Mendoza, obteniendo resultados de gran relevancia.

En total, los competidores locales conquistaron 24 medallas, reflejo del esfuerzo, la preparación y el compromiso de cada integrante del equipo. Asimismo, la escuela alcanzó el 4° puesto en la clasificación general, entre 35 instituciones participantes, un logro que la posiciona entre las más destacadas de la competencia.

La instructora Lavalle subrayó la importancia de este resultado para el crecimiento deportivo de la delegación y expresó que el objetivo para la próxima edición será alcanzar el primer puesto.

Desde la organización se agradeció a las familias, acompañantes y autoridades que brindaron su apoyo para concretar el viaje y la participación en este evento de gran envergadura. En este sentido, se destacó especialmente el reconocimiento del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, que declaró a la delegación como Embajadores Deportivos, así como el acompañamiento constante de la Secretaría de Deportes y el apoyo del intendente Carlos Saloniti, fundamentales para hacer posible esta participación.