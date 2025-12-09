Cultura y espectáculos

“DESTILADOS”: una noche para ver el arte local en movimiento

Por: Victoria Veloso

Fecha:

Este miércoles 10 de diciembre a las 21:00, San Martín de los Andes será sede de “DESTILADOS”, un encuentro que reúne a artistas independientes de la ciudad provenientes de la danza, el circo y la percusión corporal. La propuesta tendrá entrada libre y modalidad a la gorra.

“DESTILADOS” se presenta como un espacio de exhibición de procesos creativos activos, donde distintos lenguajes escénicos se combinan para mostrar trabajos en pleno desarrollo. El formato del encuentro pone el foco en la presencia, la expresión genuina y la obra “en movimiento”, resaltando la esencia de cada intérprete.

El elenco está conformado por Los Ta_Ca Dúo Patagonia, Camuflaje, Cuerpo Arbóreo y Espiral, quienes llevarán al escenario una propuesta interdisciplinaria que integra danza, circo y percusión corporal. La duración aproximada del espectáculo es de 60 minutos y cuenta con clasificación ATP.

La organización destacó que el objetivo central es promover la producción artística local y generar un espacio estable de visibilización para artistas independientes de la región.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
El jueves 11 de diciembre comenzará la inscripción para la colonia de verano de adultos mayores

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Cotesma alcanzó un récord histórico en la 15° Campaña de Reciclaje Electrónico

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Cotesma realizó la 15° edición de su Campaña de...

Nueva cartelera de cine en el Centro Cultural Cotesma: del 4 al 10 de diciembre

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Centro Cultural Cotesma publicó su nueva programación cinematográfica...

Cotesma lanza la nueva versión de Cotesma Play

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Cotesma presentó la nueva versión de Cotesma Play, su...

Representantes sanmartinenses clasificaron a la Final Provincial de los Juegos Culturales

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El 27 de noviembre se realizó en Piedra del...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina