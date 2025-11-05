Detienen en Las Lajas a un prófugo con pedido de captura internacional

Un operativo de la Policía del Neuquén permitió la aprehensión de un prófugo condenado por estafas en la provincia de Buenos Aires. El sujeto, de nacionalidad chilena, intentaba cruzar la frontera hacia su país y fue identificado en la Villa Rural La Buitrera.

Personal de la Comisaría 27° de Las Lajas detuvo a un sujeto que tenía pedido de captura y detención vigente emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se desarrolló, ayer pasadas las 18:00, en la Villa Rural La Buitrera, luego de que una vecina alertara a la policía sobre la presencia del individuo en uno de sus departamentos de alquiler.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre con características coincidentes con las del prófugo, quien fue demorado e identificado mediante un documento de la República de Chile. El sujeto fue identificado como Marcelo Fernando Martínez Alarcón.

Tras la comunicación con la fiscalía interviniente, se dispuso el secuestro de las prendas de vestir y pertenencias del detenido. Según las primeras averiguaciones, el sujeto habría llegado ese mismo día a Las Lajas en un taxi proveniente de Neuquén capital y tenía previsto cruzar hacia Chile al día siguiente.

El individuo fue trasladado a la Comisaría 48°, donde permanecerá alojado a la espera de su traslado a Buenos Aires. Desde el juzgado de Lomas de Zamora ya se gestionan los medios necesarios para su traslado, mientras que en las próximas horas se prevé una audiencia virtual para definir o ratificar la detención.

Con esta acción, el gobierno junto con la Policía del Neuquén reafirma su compromiso con la lucha contra el delito y la protección de las comunidades, fortaleciendo el trabajo coordinado.

En este sentido, el Gobierno neuquino realiza importantes inversiones para dotar a la fuerza policial de más recursos, equipamiento y capacitación, con el objetivo de jerarquizar su labor en todo el territorio provincial para fortalecer la lucha contra el delito.