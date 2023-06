Dia Internacional del Orgullo LGBT+

>> Actualidad, Género, Interés General, Sociedad

¿Desde cuándo se conmemora el 28 de Junio como Día del Orgullo LGBT+? ¿Es una fiesta? ¿Por qué se hace? Si vos tampoco sabes mucho acerca de esta fecha, seguí leyendo que te contamos un poco.

Para comprender cualquier suceso social, siempre ayuda conocer en qué contexto se dió:

Durante las décadas del 50 y 60, en EEUU se produjeron múltiples persecuciones que tuvieron como principales objetivos a los comunistas, los anarquistas y los y las homosexuales.

En el caso de los primeros y los segundos, por considerarlos “anti-estadounidenses” y “subversivos” que ponían en riesgo la seguridad. En el caso de los últimos, por considerarlos “personas con trastorno sociopático de la personalidad, susceptibles al chantaje y que carecen de la estabilidad emocional de las personas normales”.

Durante este tiempo, miiles de personas homosexuales y transgénero fueron públicamente humilladas, acosadas físicamente, despedidas, encarceladas o ingresadas en hospitales psiquiátricos.

Los historiadores Dudley Clendinen y Adam Nagourney describieron a la comunidad LGBT+ de aquella época de la siguiente manera:

“Era una legión secreta de personas, conocida, pero pasada por alto, ignorada, de la que se reían o a quienes despreciaban. Y como poseedores de un secreto, tenían una ventaja, que era una desventaja también: al contrario de otros grupos minoritarios de Estados Unidos, eran invisibles. A diferencia de afroamericanos, mujeres, nativos americanos, judíos, irlandeses, italianos, asiáticos, hispanos o cualquier otro grupo cultural que luchaba por el respeto y la igualdad de sus derechos, los homosexuales no tenían marcas físicas o culturales, ni un idioma ni dialecto común que pudiera identificarles entre sí… o ante los demás.”

El principio del fin.

La ciudad de Nueva York había aprobado leyes contra la homosexualidad en negocios públicos y privados, pero al haber una alta demanda de alcohol debido a la ley seca, los speakeasies (lugares donde se vendia alcohol) y bares improvisados eran tan numerosos y temporales, que las autoridades eran incapaces de controlarlos todos.

El Stonewall Inn, era propiedad de la familia Genovese, una familia de la mafia que en 1966, había invertido 3500 dólares para convertir el Stonewall en un bar frecuentado por travestis, transexuales y transgénero. Una vez a la semana, un policía recogía un sobre de dinero como soborno que lo denominaban «la gayola». Así se convirtió en el único bar para personas transexuales, travestis y transgénero en la ciudad de Nueva York donde se permitía bailar, por lo que, esta era su atracción principal.

La noche que cambió todo.

Las redadas de la policía eran comunes: en promedio ocurrían una vez al mes en cada bar. En una redada típica, se encendían las luces, los clientes se formaban en fila y se revisaban sus documentos de identidad. Los que no tenían documentos de identificación o usaban ropa del sexo opuesto eran arrestados. A los demás se los dejaba en libertad. Las mujeres transgénero tenían que llevar un mínimo de tres prendas de ropa masculinas para no ser arrestadas.

Alrededor de la 1:20 de la madrugada del sábado 28 de junio de 1969, irrumpieron en el Stonewall cuatro policías vestidos de civil con dos oficiales de policía en uniforme de patrulla. Entraron por la puerta principal y se anunciaron a los gritos.

Una vez adentro, apagaron la música y encendieron las luces principales; había aproximadamente 200 personas en el bar esa noche. Algunos, reconociendo lo que estaba ocurriendo, quisieron salir corriendo del lugar, pero la policía había bloqueado las puertas, lo que aumentó la confusión.

La redada no sucedió como se esperaba: los que iban con ropa de mujer se negaron a ir con los oficiales y los demás hombres comenzaron a negarse a mostrar su identificación. Los agentes decidieron llevar a todos los presentes a la comisaría y separaron a las transexuales y travestis en un cuarto en la parte de atrás del bar. Todo comenzó a agravarse cuando unos policías comenzaron a manosear de forma inapropiada a algunas de las lesbianas al cachearlas.

A los que no se los arrestó, se los echó del bar, pero estos se quedaron frente al lugar, lo que llamó la atención de más gente que se acercó a ver lo que sucedía, formándose de a poco, una muchedumbre.

La policía comenzó por sacar a los dueños del bar (es decir, a los miembros de la mafia). Cuando esto sucedió, los espectadores vitorearon. Pero cuando fue el turno de los empleados, uno de los presentes gritó, «¡Poder gay!», y de repente alguien más empezó a cantar We shall overcome (venceremos), a lo que la muchedumbre reaccionó con buen humor mezclado con una «hostilidad creciente e intensa».

En este estado de confusión, un agente empujó a una transexual y ésta contestó golpeandolo en la cabeza con su bolso, mientras los presentes empezaron a abuchear.

Luego la gente empezó a tirar monedas y después botellas de cerveza al coche policial, en respuesta al rumor de que los clientes que todavía estaban dentro del bar estaban siendo agredidos.

Los relatos de los testigos, se contradicen: mientras algunos informaban que varias «lesbianas machonas» habían empezado a contraatacar mientras todavía estaban en el bar, otros aseguran que al menos una mujer ya estaba sangrando cuando fue sacada del bar y se cree que esta fue “la gota que colmó el vaso” y provocó que la muchedumbre se convierta en una turba enfurecida con la que se desató el caos: «Fue en ese momento cuando el ambiente se hizo explosivo”, decían.

La policía trató de contener a las personas y derribaron a algunos de los participantes, lo que encendió aún más el enojo. La conmoción atrajo a cada vez más personas que se acababan de enterar de lo que estaba pasando.

Varios relatos sobre esta noche, afirman que no había organización previa ni causa aparente para la manifestación, que lo que había ocurrido fue totalmente espontáneo.

Los disturbios siguieron durante algunas horas. Finalmente sobre las cuatro de la madrugada, las calles se habían vaciado casi por completo.

28 de Junio, Día del Orgullo.

El primer aniversario de los disturbios de Stonewall, se celebró con “El día de la liberación de Christopher Street” el 28 de junio de 1970, haciendo la primera marcha del orgullo gay de la historia, que recorrió 51 manzanas hasta Central Park.

The New York Times informó (en su portada) que los manifestantes ocupaban toda la calle a lo largo de 15 manzanas. The Village Voice informó positivamente de la marcha, describiendo «la resistencia frontal que nació de la redada policial en el Stonewall Inn un año antes».

Si bien previo a este suceso, ya existían algunas organizaciones dentro de la comunidad homosexual y ya habían existido enfrentamientos previos con la policía, Stonewall marcó un nuevo y resignificado comienzo en la lucha de los derechos de la comunidad LGBT+.

En los años que se sucedieron, hubo muchos otros obstáculos en el camino, de hecho no fue hasta la década de los noventa que comenzaron a utilizarse las siglas LGBT+.

Aún hoy continúan dándose diferentes discusiones dentro de las diferentes comunidades que luchan por los derechos de las personas. Quizás en otro artículo podamos charlar sobre ellos.

Pero hoy quiero terminar diciéndoles esto: creo que vamos encaminados hacía un mundo cada vez más justo para todxs. Confío en que llegue el día en el que cada quien pueda realmente sentir orgullo de ser quien es, sin tener que salir de ningún closet ni tener que dar explicaciones de a quien ama o deja de amar.

¡Feliz Día del Orgullo!