Día provincial de la concientización y prevención contra el monóxido de carbono

>> Legislatura

El diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó un proyecto para instituir el 21 de junio de cada año como “Día de la Concientización y Prevención contra el Monóxido de Carbono”.

La norma prevé la implementación de una campaña provincial de prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono, con el objeto de concientizar a la población sobre el uso responsable de artefactos domésticos y la prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono en los hogares.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación, órgano que administrará los medios necesarios para elaborar políticas de concientización y prevención, garantizando la creación, diseño y difusión de campañas destinadas a tal fin en todos los medios de comunicación, públicos o privados. Asimismo, reglamentará la ley estableciendo los contenidos, la periodicidad, los sujetos activos y demás condiciones de la campaña.

Los fundamentos indican que se producen numerosas muertes por intoxicación de monóxido de carbono en el país, alcanzando unas 200 al año aproximadamente. Se lo conoce como “el asesino invisible” ya que no tiene olor, no es visible y no se siente. Es un gas altamente tóxico, producto de la combustión incompleta, originada por el mal estado de las instalaciones, insuficiente ventilación o artefactos en lugares inadecuados.