“Disfrutá Neuquén” otorgará préstamos personales del BPN para vacaciones

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) anunció la puesta en vigencia de nueva línea de crédito destinada a fomentar el turismo local. Se trata de un préstamo en donde los clientes del banco podrán solicitar hasta 5 millones de pesos para utilizarlos en diferentes sectores del turismo provincial.

La línea estará vigente hasta abril del 2026 y podrá ser utilizada en comercios del rubro turismo que se encuentren dentro del Club de Beneficios BPN, como parte de un programa implementado de manera coordinada con el ministerio de Turismo de la provincia denominado “Disfrutá Neuquén”.

De forma similar a otras metodologías de crédito, el cliente deberá solicitar un formulario proforma o presupuesto en el comercio y presentarlo en una sucursal de BPN para la solicitud del préstamo.

Participan de la promoción más de 200 alojamientos turísticos y cerca de 100 agencias de viaje, además de otros rubros como alquileres de indumentaria o equipos varios, artículos de pesca y transporte.

Los préstamos serán de hasta 5 millones de pesos, con un plazo máximo de devolución de 12 meses, sistema de amortización francés y una tasa TNA muy conveniente del 26 por ciento. Todos los requisitos, mayores detalles e información de comercios adheridos estarán disponibles en el sitio web de BPN.

Más beneficios para el turismo

Además, el banco ofrece hasta 6 cuotas sin interés, todos los días, con Confiable, Visa o MasterCard BPN en ciudades turísticas como Aluminé, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue.

Por otra parte, quienes posean tarjetas Visa o Master del segmento premium podrán disfrutar de hasta un 25% de reintegro en combustibles los martes, en gastronomía los miércoles y en espectáculos los jueves.

Y para aquellos que todavía no tengan sus tarjetas BPN, pueden tramitarlas en cualquier sucursal del banco o también solicitarlas desde el sitio web www.bpn.com.ar y aprovechar todas las promociones que el banco ofrece.