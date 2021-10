Distinguieron a “Lito” Sambueza como Ciudadano Ilustre

>> Locales, Personajes del Pueblo, Sin categoría, Sociedad

El Concejo Deliberante decidió por unanimidad, otorgarle la distinción de Ciudadano Ilustre de San Martín de los Andes al Sr. Manuel Héctor Sambueza, por sus más de 60 años de trayectoria en el ámbito de la música tanguera y del atletismo; y por su compromiso social aún vigente.

Sambueza, es un cantante referente del tango regional y atleta, nacido el 14 de octubre de 1938 en la ciudad de Cutral Co.

Desde hace 33 años Lito reside en San Martín de los Andes. En 1957, con sólo 19 años, comenzó a ser parte de la banda “La Típica Splendid”, gracias a la invitación de Dante Baiocco y acompañaba a la orquesta a los bailes, su pasaje de entrada, y el bandoneón de “Don Dante”.

Por motivos personales y laborales, Lito tuvo que alejarse de La Típica Splendid, pero pudo reencontrarse nuevamente hace poco, luego de 60 años. En todo ese tiempo continuó sus pasos en el ámbito cultural y a la vez desarrolló su otra pasión, el atletismo.

Hoy, con sus casi 83 años, y sólo a modo de ejemplo, se destacó por su participación en el Triatlón Cross Aniversario de San Martín de los Andes, provocando una profunda emoción en todos los presentes.

También es dable recordar, que hace algunos años alrededor de la Plaza San Martín, Lito y atletas de la localidad acompañaron una corrida de cinco horas, sin parar, cuya consigna era motivar la colecta de juguetes por el Día del niño y Reyes magos, demostrando una sensibilidad y compromiso particular.

Más adelante, continuó con su actividad de atleta en la 15° Edición del Tetratlón Chapelco, motivado para seguir haciéndolo cuando se presente la próxima oportunidad. Asimismo, en el año 2002 participó de la Maratón de Mendoza; Desafío de los volcanes Argentina – Chile 300 km 3 días, llegando a la cima del Volcán Lanín. También ganó La Maratón Campo Traviesa Santa Rosa –La Pampa y la Maratón 100 años de Bariloche. En 2013 se puso al frente de la organización de la carrera de Atletismo Aniversario de San Martín de los Andes.

En el año 2010, se volvió a reencontrar con su amor: La Típica Splendid; al principio como invitado, hoy es su voz la que vuelve a escucharse con firmeza en la orquesta más reconocida del Alto Valle y la Patagonia, con 69 años de existencia. Su inconfundible ritmo (que ya es marca registrada) y solidez en su ejecución, es el motivo por el cual ha logrado ser la orquesta de tango más convocada. En el año 2018 recibieron un premio de la Subsecretaría de Cultura del Neuquén, en el Milongón de Tango, por su compromiso en la difusión del tango y su pasión por nuestra música ciudadana.

Hoy, Lito se define como tanguero, atleta y camionero, en ese orden. Padre de 5 hijos, abuelo de 4 nietos y bisabuelo de 3 bisnietos, poseedor de la simpatía y cariño particular de sus vecinos y vecinas, la “leyenda” (como lo han sabido llamar en más de una ocasión) es un claro ejemplo a seguir como referente deportivo y cultural; pero sobretodo como vecino comprometido con su pueblo, que no lo vio nacer, pero si se honró con su presencia permanente por más de 3 décadas.

Luego de la lectura y votación de la declaración, Sambueza manifestó estar profundamente agradecido y contó algunas anecdotas. “Me queda un agradecimiento profundo, eterno, seguramente lo voy a llevar hasta el último día” fueron sus primeras palabras. Mientreas realataba su primer experiencia en el tetraltlón de Chapelco en el que participó, Manuel expresó una reflexión motivada por dicha competencia, “Si no podes correr, trotá. Si no podes trotar, caminá. Si no podes caminar, arrastrate, pero cruzá la meta”.