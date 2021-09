Docentes de la UNCO piden el avance a la presencialidad

Adunc (Asociación Docentes Universidad Nacional del Comahue) presentó una carta este viernes al rector Gustavo Crisafulli, en la que pidió por una «mayor presencialidad» en lo inmediato para algunas actividades académicas y precisiones sobre el dictado de clases para el primer cuatrimestre de 2022.

El gremio Adunc elevó una nota donde solicitan la vuelta a las aulas este año. También pidieron a las autoridades universitarias que las unidades académicas definan cuál será la modalidad del primer cuatrimestre del 2022. De esta manera, la conducción de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) acordó una reunión con el gremio para abordar estas cuestiones.

Lorena Higuera, secretaria adjunta del gremio, aclaró que «esto no significa que la universidad hoy esté cerrada, al contrario, el cuatrimestre está avanzado y se están garantizando las clases, los exámenes y los trámites administrativos, pero creemos que hay un contexto que nos permite abrir la presencialidad para tomar finales, defensas de tesis y también algunas prácticas que no se pudieron realizar en la virtualidad».

«Entendemos que los contextos se han modificado, las condiciones sanitarias y las aperturas, y nos preocupa además que se pueda tomar una definición sobre el primer cuatrimestre de 2022 y que debería ser en octubre, a más tardar, por los alumnos que no viven en la ciudad y tienen que buscar alquiler y tomar decisiones económicas para inscribirse o continuar con una carrera», argumentó.Contó que, en dos años de virtualidad, les pasó «que tenemos alumnos en algunas carreras que residen en Ushuaia o Entre Ríos y hasta recibimos consultas desde Chile o Bolivia, porque la modalidad a distancia permitió eso y, en una carrera de tres años, fue un montón de tiempo, pero ahora hay que ver cómo avanzamos en una apertura a la presencialidad».

Recordó que «las carreras de grado de la UNCo están pensadas para la modalidad presencial, no son carreras a distancia, y no podemos avisar en diciembre que se reanuda porque sería inapropiado; hay que hacerlo en octubre, cuando comienza el proceso de inscripciones y todavía no terminamos las cursadas».

Higuera recalcó que el reclamo del gremio tuvo buena recepción de las autoridades de la universidad, «que nos confirmaron una reunión en los próximos días y nos indicaron que este tema está en agenda, que hay un interés en tratarlo».

El martes pasado, Adunc organizó una reunión de los equipos docentes de todos los asentamientos que tiene la universidad y allí surgió que existe una demanda desde las cátedras por el regreso a las clases presenciales, al margen de la preocupación por los estudiantes.

Sobre el regreso de los exámenes finales presenciales este año, la secretaria adjunta de Adunc explicó que, «en ese punto, si bien se están tomando de manera virtual, hay casos en los que tenés más de 50 estudiantes para rendir y es complejo, por eso consideramos que puede haber una apertura en este contexto para cambiar la modalidad».