Dolorosa carta de una mamá: «solo quiero expresar que no todo es Covid, que me gustaría que la hubiesen revisado y pedido los estudios cuando fue a la gastroenteróloga»

>> Salud

Silvina Figueroa es una vecina de nuestra ciudad que pasó en estos días una dolorosa situación en la que su hija de 24 años falleció. Ante el requerimiento a nuestra redacción de la publicación de esta carta accedimos a contar su historia porque tal como explicó Silvina «solo quiero expresar que no todo es Covid, que la gente sufre otras dolencias. Que me gustaría que la hubiesen revisado y pedido los estudios la primera vez que fue a la gastroenterologa, y no volver a esperar un mes para otro turno. Me arrepiento de no haber sido mas insistente, mas revelde».

A continuación compartimos esta carta y desde la redacción acompañamos a Silvina y su familia en este doloroso momento.

Martes 24 de agosto 2021

Hola! Quisiera contarles que hace unos meses mi hija Leila Figueroa, de 24 años, comenzó con

molestias estomacales. Hizo varias consultas, incluso con una gastroenteróloga, que ni siquiera

la reviso pero le dio medicación. Ella continuó sintiéndose mal, consulto con otra médica quien

le recomendó volver a ver a la gastroenteróloga y también le dijo que podía ser estrés o

ansiedad, ya que recientemente había sido despedida por faltar una tarde que se sentía mal.

Esperamos casi un mes para el turno y un día la llevé por guardia al hospital, solo le dijeron

que estaba hinchada y no comiera carbohidratos. Seguimos esperando el turno, haciendo la

dieta, hasta que la noche anterior no aguanto más y fuimos por guardia a la clínica Chapelco.

Quedó internada y la médica de guardia le pidió una tomografía. El resto es una maratón de

sufrimiento. La gastroenteróloga le realizó una endoscopia y una colonoscopía, apuró los

resultados de la biopsia…

Pronto se confirmó el peor de los diagnósticos, tenía cáncer en el estómago en estadío IV. En

tan solo 10 se la llevó, mi hija murió el viernes 6 de agosto.

Pido disculpas por lo extenso de mi relato, solo quiero expresar que no todo es Covid, que la

gente sufre otras dolencias, que me gustaría que la hubiesen revisado y pedido los estudios la

primera vez que fue a la gastroenteróloga y no volver a esperar un mes para otro turno. Me

arrepiento de no haber sido más insistentes, más rebelde…

Ya no tengo a mi hija, por eso tampoco me interesa hacer nada y estoy convecida que no todos

los médicos son iguales, que también son personas y se equivocan. Solo decirles que si tienen

un familiar o uds están enfermos o no se sienten bien, insistan de buena manera, busquen la

solución en la medida de sus posibilidades, no se queden con una sola respuesta, nada duele

porque sí…

Solo me queda agradecer a todos los que nos han acompañado y a todo el personal de la

clínica Chapelco.

Atte Silvina Figueroa

Leila.