Don Julio Fernández: el hombre que dejó huella entre los cerros

Hay fotos que no solo muestran un momento: guardan una historia.



Esta, compartida por Marcela Fernández, retrata a su padre, Julio Fernández, trabajador de campo en Filo Huam y Estancia Mil Rosas. A caballo, con el paisaje cordillerano de fondo, representa a esos hombres que hicieron patria desde el silencio y el esfuerzo.

Marcela escribió al publicar la foto:

“Gracias por aceptarme. Les dejo una foto de mi papi. Julio Fernández, trabajador de campo, toda su vida. En Filo Huam y Estancia Mil Rosas.”

Esa simple frase despertó una ola de recuerdos en el grupo San Martín del Ayer. Vecinos, compañeros de trabajo y amigos se sumaron con palabras llenas de cariño:

Cada comentario reconstruye el perfil de un hombre noble, trabajador, querido por su comunidad. Don Julio Fernández fue parte de esa generación que conocía cada sendero, que hablaba con el viento y entendía el valor del trabajo.

Su historia, contada por su gente, es también la historia del San Martín del Ayer: el de los campos, los mates compartidos y las amistades que resisten el paso del tiempo.

En este espacio queremos seguir rescatando esas memorias que laten en cada vecino, porque la historia del pueblo se reconstruye entre todos.

Te invitamos a compartir tus recuerdos, fotos y anécdotas en el grupo San Martín del Ayer.

Quién sabe… tal vez la próxima historia que contemos en Lacar Digital sea la que vos nos compartas con tanto amor.