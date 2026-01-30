Dos noches culturales en La Neco Espacio Cultural

La Neco Espacio Cultural será escenario de un fin de semana cargado de música, encuentro y compromiso social en Junín de los Andes. El viernes 30 y el sábado 31 de enero, el espacio abrirá sus puertas para dos propuestas artísticas que combinan expresiones musicales diversas con una fuerte impronta comunitaria y solidaria.

El viernes 30 de enero, a partir de las 20 horas, se realizará el Festival Artistas por la Patagonia, un encuentro solidario que reunirá a músicos y artistas locales y regionales. Participarán Rumi Cani, Oscar Burgos, Lumbre Eterna, Lu Sciola, Sol y Vicky Poesía, Rame Dúo, Ale y Lucho Romero, Julián Diafirmasú, Martín Reyes, Vani y Los Pehuenes y Lucas Gozategui. La entrada será no excluyente, bajo la modalidad de gorra consciente, con un aporte sugerido de $10.000.

Lo recaudado durante el festival será destinado al Centro Cultural Antu Quillen y a la Asamblea Autoconvocada de Damnificadxs de Epuyén. El evento es organizado por el Centro de Estudiantes de la Escuela de Música de Junín de los Andes, con el objetivo de articular arte, solidaridad y participación comunitaria.

La programación continuará el sábado 31 de enero a las 21 horas con la presentación de Julián Diafirmasú en La Neco Espacio Cultural, ubicada en Necochea 65. El músico ofrecerá un show íntimo, con artistas invitadxs sorpresa, bajo la modalidad de sobre consciente, invitando al público a vivir una experiencia cercana y participativa.