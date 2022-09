Dos sujetos tomaron un taxi y antes de llegar a destino golpearon y asaltaron al taxista

>> Policiales

El hecho sucedió en el barrio Los Radales y fue denunciado en el día de ayer por el damnificado.

Dos sujetos tomaron un taxi en inmediaciones del casino, con destino al barrio Radales. Según pudo relatar el conductor a las autoridades policiales «eran dos hombres encapuchados, por lo que no pude identificarlos» relató el taxista.

Por otro lado mencionó «los dos indicaron como destino el barrio Los Radales, antes de llegar al lugar, uno de ellos me tomó por atrás y comenzó a golpearme. Me sacan mi teléfono celular y la billetera con la recaudación. En total me robaron cerca de 20 mil pesos.» indicó a las autoridades policiales.

Luego del asalto, el taxista se dirigió al nosocomio local por los golpes recibidos, donde le constataron una lesión a la altura de la ceja.

Según indicó a este diario el Crio. Mayor Juan Ibarra «El caso está siendo investigado, se inició una causa judicial y tendremos que esperar a que la investigación avance» indicó Ibarra a este diario