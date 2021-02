Dra. Marianela Zabala: La importancia de cuidar la piel del sol

>> Salud

Lacar Digital habló con la Doctora Marianela Zabala sobre la importancia de los cuidados de la piel en esta temporada. Existen varios mitos y malos hábitos que perjudican seriamente la salud de grandes y chicos, es importante conocer recomendaciones de profesionales respecto al uso de protectores solares.

«Los cuidados que debemos tener con el sol son muy sencillos y fáciles de aplicar; utilizar protector solar es básico y renovarlo cada dos horas (siempre aplicarlo 30 minutos antes de la exposición para poder ser absorbido por la piel), se debe elegir además colocarse sombreros anchos que cubran cuero cabelludo, orejas y el cuello, hidratarse durante la exposición (si eso implica por ejemplo estar al sol varias horas), no exponerse durante las 10 AM y 16 hs que es cuando los rayos del sol son más perpendiculares. No exponer a niños menores de 6 meses al sol!!En definitiva, solo con usar protector NO es suficiente, pero es un paso importante si se usa correctamente» indicó la Doctora Zabala a este medio.

El protector solar cumple funciones básicas que todos debemos tener en cuenta a la hora de exponernos al sol: Al protegernos de los rayos UVB y UVA es importante saber que «el bronceado» no es más que una respuesta exagerada de unas células llamadas melanocitos (encargadas del color de nuestra piel) y que al penetrar los rayos UV sin bloqueador alguno, generan aumento de melanina como respuesta, por lo que de «lindo» no tiene mucho» agrega Zabala.

Protector vs Bronceadores

«El Bronceador es un producto con muy poco factor de protección, suelen ser 15 o menos, por lo que si de cuidarse del sol se trata, no es lo más indicado. Es cierto que pieles con un fototipo más oscuro tienen menor sensibilidad a los rayos UV que los de piel muy blanca, por lo que los bronceadores no estarían indicados en personas del segundo tipo» indica Marianela a Lacar Digital.

Factor recomendable

«Todo depende del tipo de piel que tenemos. Actualmente existen muchas opciones para cada tipo de exposición (por ejemplo si vas a estar haciendo actividad física al aire libre podes usar protectores que no irriten los ojos), opciones para cada tipo de piel (oleosa, seca, etc.. ) si queres con color o no, en fin, muchas y variadas opciones. Podes elegir y probar cuál te resulta mejor para tu piel. Lo que sí es importante y no negociable es el factor de protección, si vas a exponerte en las horas pico tenés que utilizar factor alto, es decir mayor a 30. Debes buscar también que sea de amplio espectro, es decir que bloquee tanto rayos UVB como UVA, aplicarlo 30 minutos antes de la exposición y renovarlo cada 2 horas, por más que uses factor 1000, si no lo renovas cada 2 horas, pierde su utilidad. Importante también los días nublados ya que el 40% de las radiaciones penetran por más que este totalmente nublado el cielo» agrega.

El mejor horario

Antes de las 10am y después de las 16hs

Labios también hay que proteger ya que son sensibles.