Educación debatió la implementación del Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito

La comisión de Educación trató hoy por la mañana la iniciativa que implementa un Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito para alumnos y alumnas de todos los niveles educativos que cursen sus estudios de manera presencial.

La iniciativa pertenece al vicegobernador Marcos Koopmann y plantea que cualquier estudiante radicado en la provincia puede utilizar de manera gratuita el transporte público durante el período de enseñanza que fije el ciclo

Según informó la diputada del MPN, Ludmila Gaitán, la intención de la normativa es poder generar instancias de acceso igualitario al sistema educativo y potenciar una herramienta que permita disminuir los porcentajes de deserción escolar que pueden afectar a los sectores más vulnerables de la población neuquina.

Al hablar sobre el impacto de la medida, Gaitán dimensionó que el universo de alumnos, alumnas y estudiantes alcanzados por el beneficio se extendería a cerca de 188 mil personas.

Sobre este punto identificó que abarcaría a unos 24.600 niños y niñas que concurren al nivel inicial; 85.800 que lo hacen en nivel primario; 57.500 que cursan el nivel medio y cerca de 20.700 estudiantes que asisten a universidades o establecimientos de educación terciaria.

De igual modo, la legisladora destacó la implementación que por localidad ya realizan los municipios de Zapala, Neuquén y Plottier. A dichas iniciativas agregó la que desde el Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía se implementó para que estudiantes del nivel superior no deban abonar un boleto de transporte público al momento de tener que asistir a cursar sus carreras.

Desde la oposición destacaron la importancia de la medida para garantizar el acceso a la educación. No obstante, el legislador Darío Peralta (FdT) pidió precisiones respecto a la cartera que oficiará de autoridad de aplicación una vez sancionada la normativa y a la previsión presupuestaria que le demandará a la provincia implementar un boleto gratuito con características tan abarcativas.

En el mismo sentido, la diputada Blanca López (FIT), sugirió modificar el requisito de certificación de regularidad para estudiantes universitarios. Lo dijo al señalar que para obtener el mismo se debe contar con al menos dos materias aprobadas durante el año anterior, exigencia que excluiría a los alumnos que recién ingresan a la institución académica.

Al inicio de la reunión que presidió la legisladora Fernanda Villone (MPN), Tamara Portas y Lorena Pérez, referentes de la Asociación Altas Capacidades Argentina (AACArg) defendieron una iniciativa que declara de interés el 1° Congreso Argentino de Altas Capacidades (AACC) que se realizará de manera virtual entre el 20 y el 22 de octubre. La misma fue aprobada por unanimidad.

En la ocasión, Portas destacó la importancia de poder acompañar y diagnosticar a niños y niñas que presentan un desarrollo excepcional en su desarrollo cognitivo durante su etapa escolar.

Al hablar, explicó que por falta de conocimiento de parte de docentes a cargo de un curso, los niños y niñas con altas capacidades no solamente no logran potenciar su desarrollo intelectual, sino que en muchas ocasiones la falta de estímulos apropiados les impide obtener un adecuado rendimiento académico. “El 50% no tiene un alto rendimiento académico, no destacan por falta de atención”, acotó Portas.

Agregó que también se suma que en muchas ocasiones se aplican diagnósticos erróneos por desconocimiento que van desde el déficit atencional hasta equiparaciones con el espectro autista. Para ello, identificó como prioritario poder capacitar a cuerpos docentes para que puedan distinguir a chicos y chicas con altas capacidades, generar estrategias didácticas que los desafíen y, en el plano institucional, adecuar las currículas educativas para incluirlos y fomentar su aprendizaje durante su régimen escolar.

Estuvieron presentes las diputadas Fernanda Villone, Ayelén Quiroga, Carina Riccomini, Liliana Murisi, Ludmila Gaitán, Blanca López y los legisladores César Gass, Javier Rivero, Darío Peralta y Andrés Peressini.