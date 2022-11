Eguia lanzó su campaña a gobernador en San Martín de los Andes

>> Política

Carlos Eguía, lanzó su campaña a gobernador de Neuquén este sábado en nuestra ciudad.



En un acto que convocó a un centenar de vecinos de nuestra ciudad, el periodista y empresario de medios, lanzó su candidatura como gobernador de la provincia de Neuquén.

Entre algunas de las actividades de Eguia y su equipo, realizaron distintas reuniones con dirigentes Libertarios y vecinos de distintas localidades de la zona sur de la provincia para encarar las próximas elecciones.

En su lanzamiento, Eguia afirmó «Javier Milei va a ser presidente y estoy totalmente convencido que le vamos a ganar al Movimiento Popular Neuquino y vamos a ganar la intendencia de San Martín de los Andes. La gente esta podrida de ver como se pelean por un cargo, y yo quiero que sepan que el 90% de nuestra lista es gente que nunca trabajó en política, va a ser gente que se pueda sentar a tomar un café en la calle sin que le digan que es un chorro» afirmó Eguia.

Además expresó «Javier quiere trabajo genuino, que bajen los impuestos a la Pymes porque así se baja la fábrica que generó el Kichnerismo y el MPN, vamos a lograr que al comerciante al que le bajamos los impuestos pueda contratar mas gente, que es lo que todos queremos, trabajo genuino» y agregó «la propuesta más importante son cuatro ejes, seguridad, salud, educación y por supuesto , empezar a eliminar a los ñoquis y atorrantes que tenemos en la provincia».

Propuesta de Seguridad

El candidato indicó que en seguridad «vamos a cambiar a Ministerio de Seguridad, ya no va a ser más secretaría, no voy a poner a un amigo sino a alguien que estudió para eso y desde ahí bajar línea para dignificar el trabajo del Policía y de todas las fuerzas, que las fuerzas sean como eran cuando yo era chico, el policía necesita que no le soltemos la mano, sino que tenga el apoyo político para que no sea exonerado por denuncias o que vengan los derechos humanos a hacerle un juicio al policía por hacer su trabajo, que es el deber del policía, el de evitar que nos roben» indico Eguia.

Futuro del IPVU

En cuanto al IPVU adelantó que «voy a tirar a la Mier…a el IPVU, porque el IPVU es una cueva de ladrones y de ñoquis, donde entregan casas a los amigos que no pagan nunca y no se la entregan a la gente, yo quiero que cada uno que se anote, tenga su casa y que paguen su casa, como lo hacemos cada uno de los que estamos acá» expresó.

Qué pasará con el ISSN

Por otro lado, el candidato se refirió al futuro del ISSN «voy a descabezar el ISSN, saben por qué, porque es otro nido de ratas, porque son 4 tipos que lo único que saben que hacer es alquilar una camioneta, una ambulancia y a una pobre señora que va a pedir un audífono no se lo dan» afirmó Eguía.

Proyecto de «Docentes Flotantes»

En cuanto a educación Eguia afirmó «voy a echar a todos los ñoquis del Ministerio de Educación y con esa plata voy a crear la figura del «Docente Flotante» qué quiere decir esto, si un docente falta un día, el ministerio no puede tomar un docente porque ninguno quiere tomar una suplencia de un día, con la plata que me voy a ahorrar de los ñoquis, voy a tener un cuerpo de docentes flotantes en toda la provincia que puedan cubrir suplencias cobrando un sueldo mensual, de esta manera evitamos que los chicos se queden sin clases que es lo que no quiero, los chicos deben tener clases todos los días» afirmó Eguia.

«El estado debe estar para la gente y no para bancar atorrantes»

«Cada vez que se abre un comedor la gente aplaude y yo pienso; están todos locos, los chicos deben comer con los padres y el estado debe estar para esas familias»

El candidato a gobernador también hizo referencia a la necesidad de infraestructura vial y exigió “mejorar la conectividad de rutas en toda la provincia para fortalecer la actividad turística que, en Neuquén, es una importante fuente de ingresos y generadora de empleo genuino, no puede ser que la gente suba al cerro Chapelco en medio de un barrial, no puede ser que en Villa Pehuenia no se pueda ir a dar una vuelta al lago porque dicen los mapuches que son tierras santas, al mapuche que labura lo vamos a apoyar pero al que no, no”. manifestó Eguia.

Eguía también hizo hincapié en que va a priorizar a los adultos mayores en una eventual gestión de gobierno “porque son los que hicieron grande a Neuquén y hoy están abandonados a su suerte por un gobierno kirchnerista que lo único que les importa es que Cristina no vaya presa”.

La jornada terminó con una cena para decenas de simpatizantes del candidato a gobernador, donde muchos vecinos de nuestra ciudad ratificaron su apoyo.