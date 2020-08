El 46% de la comunidad educativa no quiere regresar al aula presencial

>> Educación, Locales, Regionales

El regreso a las clases en las escuelas genera un gran debate que parece tener peso en ambos lados, mientras un 46% de la comunidad educativa no quiere volver a las aulas, hay un 45% que dice sí.

Estos son los datos recavados de la encuesta realizada días atrás por el Consejo Provincial de Educaión (CPE).

El 46% de la comunidad educativa de la provincia no está de acuerdo con regresar a las aulas, en tanto el 45% dijo que sí y el resto tiene miedo. Estos datos corresponden a una encuesta que lleva adelante el Consejo Provincial de Educación (CPE) y fueron adelantados ayer por el gobernador Omar Gutiérrez durante la conferencia de prensa en que presentó el polo tecnológico junto al intendente Mariano Gaido.

Según señaló Gutiérrez, de la misma encuesta de la que participaron más de 2 mil estudiantes, el 85% de los alumnos manifestó su deseo de regresar a clases para poder «ver a sus amistades».

«Camino a la escuela presencial» es el título de esta encuesta online a la que directivos, preceptores, docentes, estudiantes y padres podían acceder a través del portal web de la Provincia y así recibir los aportes, miradas y opiniones sobre la vuelta a clases en el actual contexto de pandemia por coronavirus.

«Se buscará acordar para esa vuelta a la escuela porque no puede haber un solo integrante que no esté convencido. No lo vamos a llevar a la rastra y vamos a sumar todas las medidas de seguridad que sean necesarias», aseguró Gutiérrez.

El gobernador adelantó algunos de los datos que arrojó la encuesta realizada de manera online y que propuso el gobierno provincial para saber cuál es la opinión de la comunidad educativa sobre la vuelta a clases en las escuelas.

Para medir la opinión, a fines de julio, el gobernador junto con las ministras de Salud, Andrea Peve, y Educación, Cristina Storioni, presentaron un protocolo sanitario que prioriza la seguridad para el regreso gradual y escalonado a las aulas.

De esa forma se generó un debate en la comunidad educativa en el que resaltaron las experiencia de otros países en la vuelta a clases.

En su momento la ministra Storioni señaló, que de regresar las clases presenciales sería en una modalidad escalonada y en las localidades que no posean casos activos de coronavirus. Además había manifestado que se le daría prioridad a los estudiantes de los últimos ciclos tanto del nivel primario como secundario. En los últimos días, Storioni mantuvo encuentros de trabajo en forma virtual con equipos de conducción de instituciones educativas de distintos niveles.

Explicó que se está planificando el retorno a la presencialidad a partir de las opiniones y recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud, y teniendo en cuenta la planificación por microrregiones planteada por el Copade. «Tenemos que ir pensando en una escuela distinta, en nuevos modos de habitarla y acordar de qué manera el equipo puede ir acompañando los procesos», expresó.

El ministro Trotta proyecta el regreso a las aulas para septiembre, luego de la evaluación «positiva» del retorno a las clases en la provincia de San Juan durante la semana pasada.

En ese sentido, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo que «en la Patagonia está proyectado el retorno para septiembre» y agregó que, de todas formas, «la decisión es de cada gobernador, de cada gobernadora, que analizarán la realidad epidemiológica de las distintas regiones».