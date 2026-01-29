El aviso de un guía de montaña logró alertar sobre un incendio forestal en la zona de La Yeguada en la R20

El Comando del Parque Nacional Lanín informa que 15 combatientes de incendios forestales, pertenecientes al Departamento ICE – Zona Centro y al Sistema Provincial de Manejo del Fuego, se encuentran trabajando en el combate de un incendio ubicado en un sector de muy difícil acceso.

El incendio presenta un comportamiento superficial, afectando principalmente combustible fino (pastizales) y sectores de bosque nativo de coihue, lenga y araucaria.

La columna de humo fue denunciada ayer martes 28 de enero, alrededor de las 17:30 h, por un guía de montaña desde la zona de refugios del Volcán Lanín, quien dio aviso a la Guardaparque del área. Inmediatamente se activó el operativo correspondiente y los brigadistas trabajaron de manera ininterrumpida durante toda la noche, realizando tareas de ataque directo, con herramientas manuales y motosierras, sobre los sectores activos.

Durante la jornada de hoy, y en función de las condiciones topográficas y operativas, comenzaron a operar 4 medios aéreos como apoyo a las tareas del personal en tierra, efectuando descargas de agua con el objetivo de reducir la intensidad del fuego y facilitar las acciones de control: un helicóptero con capacidad para traslado de personal y tiro de agua, un avión AT del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y un avión Fire Boss del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, y un avión observador con cámara 360° de la Administración de Parques Nacionales.

Para la jornada de hoy se prevé la probabilidad de formación de nubes de tormenta a partir de las 15:00 h, con baja probabilidad de precipitaciones. El área técnica del Departamento ICE se encuentra monitoreando de manera permanente las zonas con registro de descargas eléctricas.

Por razones de seguridad operativa, el Parque Nacional Lanín informa que se suspende la navegación en el Lago Tromen hasta nuevo aviso, debido a la carga de agua de los medios aéreos. Asimismo, se solicita no transitar por el área afectada y mantenerse informado exclusivamente a través de los canales oficiales del Parque Nacional Lanín.

El Comando del Operativo está conformado por 25 personas, incluyendo jefaturas, brigadistas, personal de comunicaciones, área técnica, logística y prensa del Parque Nacional Lanín, con el acompañamiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén y Protección Civil de Junín de los Andes.