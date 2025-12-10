El básquet está en las semifinales y el vóleibol masculino pelea su lugar

Los deportes colectivos fueron los protagonistas de la tercera jornada de los juegos binacionales que se disputan en La Pampa.



Los seleccionados neuquinos de básquet masculino y femenino fueron los grandes protagonistas de la tercera jornada de los 32° Juegos de la Araucanía que se disputan La Pampa), al clasificarse para disputar las semifinales del certamen binacional, instancia a la que este miércoles podría sumarse el vóleibol masculino.

El básquet masculino que dirige Elías Miguel defiende la medalla de plata que consiguió el año pasado en Puerto Aysén y va por la misma senda exitosa tras lograr la clasificación a la ronda campeonato al vencer en el gimnasio del Club All Boys a Magallanes por 109 a 83.

Luego de un comienzo con marcador adverso (25-27), el Verde se recuperó y cerró el primer tiempo con ventaja 59-47. En el complemento siguió ampliando diferencias (79-65 en el tercero) para cerrar el juego con amplia ventaja. Desde las 17, en el Club Estudiantes buscará el pase a la final frente a Santa Cruz mientras que el otro finalista saldrá del cruce entre Río Negro y Bío Bío a partir de las 19.

Lo propio logró el básquet femenino que compite en General Acha. El seleccionado dirigido por Dante Centeno se metió en la lucha por la medalla luego de terminar puntero e invicto en la zona clasificatoria tras derrotar a Los Ríos 67 a 54 y a Araucanía 86 a 42.

Este miércoles en el Centro Rincón Vasco buscará el pase a la final desde las 17 ante Bío Bío.

Otro de los deportes colectivos que tiene grandes chances de avanzar a la zona Campeonato es el seleccionado de vóleibol masculino que compite en Eduardo Castex.

El equipo de Leandro Gimeno derrotó este martes en el Club Estudiantil a Santa Cruz 3-0 (25-23, 25-23 y 25-17), pero por la tarde -en el Club Racing Club-, cedió el invicto frente al local La Pampa que le ganó en sets corrido por 25-17, 25-21 y 25-18 y, de esta manera, se quedó con el primer puesto.

Con este resultado, los deportistas neuquinos defenderán la ubicación frente a Ñuble por la mañana en el Club Estudiantil, para meterse en las semifinales que serán en el Racing Club por la tarde.

El resto de las disciplinas grupales quedó fuera de la pelea por medallas. En Santa Rosa, sede central del certamen, el fútbol masculino empató con Santa Cruz 1 a 1 con tanto de penal de Bruno Gattoni, pero no le alcanzó para evitar que su rival accediera a las semis, ya que si bien ambos equipos quedaron con el mismo puntaje y diferencia de goles (+2) en la zona, los santacruceños avanzaron por tener dos amarillas menos en los dos partidos que disputaron.

Tampoco pudo avanzar el fútbol femenino que en cancha de Pico Football Club en General Pico cayó por 3 a 0 en el clásico con los rionegrinos y esta tarde enfrentará a Aysén, en la lucha por el 9° al 12° puesto.

El vóleibol femenino corrió la misma suerte. Es que luego de vencer en el Club Unión D. Campos de General Acha a Los Ríos 25-19, 25-17 y 25-14, perdió luego las chances de defender el bronce que logró el año pasado en Coyhaique al caer ante Chubut 3-1 (25-22, 25-20, 24-26 y 25-19) con lo cual descendió a la zona Estímulo.

En los deportes individuales no hubo medallas, pero Tomás Reyes se clasificó para la final en los 110 metros con vallas con un registro de 14s44c detrás de Víctor Llanos de Araucanía (14s42c). El neuquino que venía liderando la prueba, terminó por tiempo detrás del trasandino.

En judo, en la lucha por equipos, Neuquén perdió con Magallanes en los combates iniciales y no pudo seguir avanzando para pelear por una medalla. El campeón fue La Pampa. Hoy luchará el seleccionado femenino.

En natación se destacó Martina Jouglard en los 400 metros libres que quedó cerca de conseguir la medalla de bronce.