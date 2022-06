El Bolsón: Una joven logró pedir ayuda y escapar de una red de trata

Aseguró que está en un lugar protegido, con su documentación, «hace rato que perdimos el contacto, es uno de los métodos que se usa para protección». Destacó que «se la pudo sacar del calvario que estaba pasando» y agregó que «tenía una fotocopia con un nombre inventado» a modo de identificación.

Con el correr de los encuentros les contó que ese no era su nombre real, que tenía uno que le había dicho algún familiar y que había sido entregada de muy chiquita.

Consultada respecto al hombre denunciado, dijo que el juzgado lo cita e imputa pero hay una investigación previa. Se hicieron algunas diligencias en El Bolsón. «Hay una red bastante importante atrás de esto, no trabaja sólo quien la tenía, hay un grupo más atrás, desde quien la entregó y fue pasando de mano en mano hasta llegar a El Bolsón, no siempre estuvo acá», expresó y remarcó que dijo que no estaba obligada a ejercer prostitución.

Lamentó que «están pasando situaciones gravísimas, todos tenemos que estar comprometidos, hay líneas gratuitas no hace falta individualizarse».

Y concluyó que, ante alguna sospecha, se pueden comunicar con el 145. «Cualquiera puede llamar e informar diciendo que está viendo que hay una persona que está siendo explotada ya sea laboral o sexualmente y hacer la denuncia, con el compromiso de todos podemos sacar a más de una chica de situaciones como estas que son aberrantes», remarcó.

Fuente: Bariloche2000