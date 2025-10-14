El BPN anunció importantes beneficios por el Día de la Madre

La promoción del banco incluye 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable y hasta 6 cuotas con Visa y Mastercard. Además, descuentos exclusivos en más de 200 comercios de toda la provincia.



El domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre y el Banco Provincia de Neuqén (BPN) lanzó una promoción exclusiva para acompañar este momento especial. Durante todo octubre, habrá 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable y hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard BPN, además de descuentos exclusivos de hasta el 15% en comercios adheridos.

Ahora podés encontrar el regalo ideal para mamá en una gran variedad de rubros: artículos del hogar, perfumería, farmacia, regalería, marroquinería, indumentaria, zapatería, óptica, electrónica y computación, librería, peluquería y estética, entre otros.

Más de 200 comercios en toda la provincia ofrecen estos beneficios. Participan rubros como motos, bicicletas, colchonería, mueblerías, servicios turísticos, alojamiento y artículos de pesca.

El listado completo se puede consultar en www.bpn.com.ar, sección Club de Beneficios. La tarjeta BPN se puede solicitar online o en cualquier sucursal.

Este mes, el BPN celebra sus 65 años y el Día de la Madre acompañando a las familias neuquinas con oportunidades únicas.