“El camino del 5%” de Jonatan Loidi llega a San Martín

En el marco del ciclo de Charlas SMA Evoluciona de Cotesma y coorganizado con El Club de Emprendedores SMA, se presenta Jonatan Loidi, Conferencista Internacional especialista en motivación.

Loidi dará su charla "El camino del 5%", una propuesta orientada al desarrollo del liderazgo, la toma de decisiones y la transformación personal y profesional. El encuentro se realizará el sábado 30 de agosto, a las 20 horas, en el Centro Cultural Cotesma.

La actividad se enmarca en el ciclo Charlas SMA Evoluciona, impulsado por Cotesma y coorganizado junto a El Club de Emprendedores SMA. Durante la conferencia, Loidi abordará el concepto que da nombre a la charla, diferenciando al 95% de las personas que viven de manera reactiva, evitan el cambio y buscan la comodidad, del 5% que piensa y actúa distinto, enfrenta desafíos, innova, lidera y genera impacto positivo en su entorno.

Jonatan Loidi ha dictado más de 700 conferencias en 20 países y fue orador TEDx en cuatro oportunidades. Cuenta con formación en instituciones como Harvard, Disney, MIT y Japón, y dirigió el programa de calidad de servicio en Disney Orlando, donde fue distinguido como Embajador de la cultura Disney. Además, es columnista en Forbes, CNN e Infobae, y conductor del podcast ADN Empresario, ubicado dentro del top 100 de Spotify.

Es autor de ocho libros, entre ellos dos best sellers: “ADN Pyme”, uno de los títulos de negocios más vendidos en Argentina, enfocado en herramientas prácticas para pequeñas y medianas empresas, y “¿Qué es eso del Marketing?”, un manual introductorio pensado para quienes buscan comprender los fundamentos de esta disciplina.

La actividad se realizará en el Centro Cultural Cotesma, ubicado en General Roca 1154, San Martín de los Andes.



