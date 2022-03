El Campeón Guille «El Lobo» Gutiérrez va por más y se anima al boxeo profesional

nuevamente el título provincial hasta 75 kilos, el campeón Guille Gutiérrez, quien días atrás ganó por puntaje a su rival Mauro Palacios de la ciudad de Cutral Co, en un mano a mano con este diario expresó «venimos trabajando hace varios años con mi entrenador Gabriel Poblete, hemos venido haciendo un gran trabajo en conjunto, está a la vista los resultados que hemos tenido en este tiempo. Esto ha sido un trabajo de mucha constancia, sacrificio, mucho trabajo de repetición, corregir errores, que han dado buenos frutos» indicó el campeón.

