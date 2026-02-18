El Carnaval 2026 consolidó el movimiento turístico con plena ocupación y fuerte impacto económico

Más de 30.000 turistas recorrieron la provincia durante el fin de semana largo, con un promedio de ocupación superior al 80% y un impacto estimado que superó los 25.000 millones de pesos. Las fiestas populares y los eventos deportivos y culturales fueron clave para dinamizar las economías regionales.



El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer los datos preliminares correspondientes al fin de semana largo de Carnaval 2026, que arrojaron un balance altamente positivo para la actividad turística en todo el territorio provincial. Con múltiples destinos a plena ocupación y una agenda diversa de celebraciones y competencias deportivas, Neuquén volvió a posicionarse entre las provincias más elegidas del país durante esta fecha.

De acuerdo a los relevamientos realizados, más de 30.000 turistas recorrieron la provincia durante los cuatro días del feriado, generando un impacto económico estimado superior a los 25.000 millones de pesos.

El promedio provincial de ocupación superó el 80%, con un crecimiento interanual del 6% respecto al Carnaval 2025. La estadía promedio fue de tres noches, con un gasto diario estimado por turista de 270.000 pesos.

Alta ocupación en los principales destinos

La región cordillerana registró los niveles más altos de ocupación:

Villa Pehuenia–Moquehue: ocupación plena

Villa Traful: ocupación plena

Junín de los Andes: ocupación plena

Caviahue–Copahue: ocupación plena

Villa La Angostura: 87%

San Martín de los Andes: 85%

Aluminé: 90%



En tanto, Neuquén capital alcanzó un 60% de ocupación, mientras que el norte neuquino promedió el 70%, impulsado por fiestas populares y celebraciones tradicionales.

Fiestas y eventos como motor económico

El movimiento turístico estuvo acompañado por una nutrida agenda de actividades que fortalecieron la identidad neuquina y dinamizaron las economías regionales.

Entre los principales eventos se destacaron:

Fiesta Provincial del Ñaco en El Cholar

Fiesta Provincial del Loro Barranquero en Tricao Malal

Fiesta Nacional de los Jardines en Villa La Angostura

Fiesta Nacional del Puestero en Junín de los Andes

Evento de tango en Copahue

Trail del Malleo en Junín de los Andes

Aniversario de Junín de los Andes

Cruce a nado del Lago Lácar en San Martín de los Andes



La combinación de naturaleza, cultura, deporte y gastronomía volvió a consolidar a Neuquén como un destino integral, con propuestas para distintos públicos y perfiles de visitantes.

El crecimiento interanual del 6% estuvo traccionado principalmente por el corredor cordillerano y por la consolidación de las fiestas populares como herramientas de desarrollo territorial, generando movimiento en hotelería, gastronomía, comercio y servicios en todas las regiones de la provincia.