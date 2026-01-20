El Centro Cultural Cotesma invita a descubrir su Rincón Literario

Centro Cultural Cotesma relanza su “Rincón Literario”, un espacio para compartir libros y fomentar la lectura

El Centro Cultural Cotesma amplía su oferta cultural con la propuesta del Rincón Literario, un espacio pensado para promover la lectura y el intercambio entre lectores de todas las edades.

La iniciativa, que surgió durante la pandemia para acompañar a la comunidad, se mantiene vigente como un proyecto de acceso libre y gratuito: quienes lo deseen pueden traer sus propios libros, compartirlos y encontrar nuevas lecturas para explorar. La idea central es que los títulos circulen entre las manos de distintos lectores, dándoles una “segunda vida” y multiplicando el disfrute de historias, conocimientos y aventuras literarias.

Para garantizar la seguridad de quienes participen, los libros pasan por un proceso de desinfección antes de ser puestos a disposición del público.

El Rincón Literario funciona en las instalaciones del Centro Cultural Cotesma, ubicado en Gral. Roca 1154, y está disponible para el público de martes a domingo de 17:00 a 23:00. Para consultas, se puede contactar al espacio a través de las redes sociales del centro o por correo electrónico.