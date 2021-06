El centro de salud Dr. Quirno Costa del VAMEP, cerrado por falta de gas hace más de un mes

>> Salud

Continúa sin gas el centro de Salud Dr. Quirno Costa, conocido como el VAMEP. Desde el domingo 9 de mayo a causa de un accidente de tránsito. La «salita» ubicada a metros del puente de calle Perito Moreno se encuentra sin el servicio de gas, por lo que no cuenta con atención. Se trata de un sector muy importante para la salud que recibe a vecinos y vecinas de diferentes barrios de la ciudad. Si bien se había indicado que desde Camuzzi se trabajaba en el lugar, ya se cumplió un mes del accidente y aún no se repara el daño causado por el choque.

Lacar Digital intentó comunicarse con diferentes sectores de la empresa que provee el gas a la región, pero no pudo ser posible una respuesta concreta. Desde el barrio se indicó que hace mas de un mes hubo un accidente y chocaron el nicho de gas por lo que hubo una pérdida y Camuzzi acudió a retirar el medidor. «Desde ese día no hay gas, no se sabe qué pasó después, lo que si sabemos es que no tenemos ningún tipo de respuesta como vecinos del lugar y es importante para nosotros acudir a la salita del barrio» dijo una vecina preocupada por la situación.

También están incomunicados ya que el teléfono no anda, los pacientes que llaman se enojan con los trabajadores pero no funciona la línea porque esta cerrado el centro de salud.

Se pudo saber también que el edificio está en malas condiciones, el lugar ha quedado un tanto chico para la cantidad de sectores que abarca su atención. «Se reciben vecinos y vecinas de los barrios Canteras, Buenos Aires Chico, Altos del Sol, parte del Centro, Cipreses, todo lo q es Perito Moreno, el Intercultural, entre otros sectores que por motivo del COVID no acuden al hospital local y asisten a las salas periféricas.

«Hace un tiempo atrás estuvieron sin agua caliente por dos meses, la gente que viene a la salita a trabajar nos cuenta que a veces no han tenido ni lo básico para trabajar» expresó una vecina que presentará una nota en la Zona IV de Salud regional ante la preocupación de todo el barrio.

El VAMEP es un centro de salud considerado “limpio”, tal como se le llama a sectores que no atienden diagnósticos o sospechas de COVID, esto refuerza el trabajo periférico para descomprimir el hospital local con casos de pacientes «sanos» como embarazadas, o la vacunación a niños , adolescentes, adultos sanos, patologías crónicas, u otros inconvenientes que se puedan resolver en el lugar. Es por ello que cumple una función fundamental este espacio de salud ubicado en el centro de la ciudad.