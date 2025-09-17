El Cineclub “Hollywood” celebra los 40 años de El Jinete Pálido



Hoy a las 20.30 horas, el Cineclub Hollywood presentará en la Sala Amankay de Cotesma una nueva función de su ciclo “Aniversarios”, con la proyección de El Jinete Pálido, clásico dirigido y protagonizado por Clint Eastwood. La actividad será a beneficio de los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes.

Estrenada en 1985, la película es considerada una de las más destacadas del género western moderno y se reconoce como una reinterpretación de El Desconocido (1953). En su elenco se destacan Chris Penn y John Russell, junto al propio Eastwood.

La propuesta cuenta con la programación y presentación de Guillermo Ianniello y Ailín Pazos, quienes invitan a la comunidad a disfrutar de esta obra que se caracteriza por su atrapante guion, una banda sonora de gran lirismo y una fotografía que remite a la pintura clásica de Caravaggio y Rembrandt.

