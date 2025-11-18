Cultura y espectáculos

El Cineclub Hollywood cierra la temporada con “Los Intocables”

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El Cineclub “Hollywood” realizará este miércoles 19 de noviembre, a las 20.30 horas, la función de cierre de su temporada 2025 en la Sala Amankay de Cotesma. Para esta ocasión, se proyectará Los Intocables, la reconocida película dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro y Andy García.

La organización destacó que se trata de una obra célebre por la calidad de su puesta en escena: suntuosas secuencias visuales, notable ambientación y caracterización de época, una fotografía de gran refinamiento y una dirección que se distingue por la precisión de sus planos. A esto se suma el trabajo actoral, especialmente las interpretaciones de Robert De Niro y Sean Connery —este último, en uno de los papeles más recordados de su carrera—.

Ambientada en los años 20, la película ofrece un relato dinámico, sólido en su desarrollo dramático y acompañado por una estética elegante que sostiene el interés del espectador de principio a fin. Otro de sus puntos altos es la banda sonora de Ennio Morricone, considerada una de sus composiciones más destacadas para el cine.

Desde el Cineclub señalaron que Los Intocables es una obra que conjuga dirección, actuaciones y técnica en un nivel excepcional, convirtiéndose en un clásico plenamente disfrutable y una elección especial para cerrar la temporada. Antes de la proyección se compartirá la sinopsis oficial con el público.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Con plantación de árboles, 200 niños y niñas celebraron el 45° aniversario del Jardín N°12

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Con entrada libre y gratuita vuelve uno de los encuentros más esperados por las juventudes de nuestra ciudad

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El Festival Tu Vieja es un encuentro musical y...

El Cineclub “Hollywood” presenta Cyrano de Bergerac

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Este miércoles 12 de noviembre a las 20:30 hs,...

San Martín de los Andes, sede del Segundo Encuentro de Teatro Adolescente 2025

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Del 10 al 12 de noviembre, San Martín de...

El sanmartinense León Leyva fue integrante del concierto de la Orquesta Juvenil Argentina 2025

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El joven trompetista sanmartinense León Leyva, integrante de la...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina