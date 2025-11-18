El Cineclub Hollywood cierra la temporada con “Los Intocables”

El Cineclub “Hollywood” realizará este miércoles 19 de noviembre, a las 20.30 horas, la función de cierre de su temporada 2025 en la Sala Amankay de Cotesma. Para esta ocasión, se proyectará Los Intocables, la reconocida película dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro y Andy García.

La organización destacó que se trata de una obra célebre por la calidad de su puesta en escena: suntuosas secuencias visuales, notable ambientación y caracterización de época, una fotografía de gran refinamiento y una dirección que se distingue por la precisión de sus planos. A esto se suma el trabajo actoral, especialmente las interpretaciones de Robert De Niro y Sean Connery —este último, en uno de los papeles más recordados de su carrera—.

Ambientada en los años 20, la película ofrece un relato dinámico, sólido en su desarrollo dramático y acompañado por una estética elegante que sostiene el interés del espectador de principio a fin. Otro de sus puntos altos es la banda sonora de Ennio Morricone, considerada una de sus composiciones más destacadas para el cine.

Desde el Cineclub señalaron que Los Intocables es una obra que conjuga dirección, actuaciones y técnica en un nivel excepcional, convirtiéndose en un clásico plenamente disfrutable y una elección especial para cerrar la temporada. Antes de la proyección se compartirá la sinopsis oficial con el público.