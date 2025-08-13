Cultura y espectáculosSin categoría

El Cineclub “Hollywood” continúa su ciclo “Comedias Inolvidables” con Primera Plana

Por: Victoria Veloso

Fecha:

Hoy 13 de agosto, a las 20:30 horas, el Cineclub “Hollywood” proyectará en la Sala Amankay de Cotesma la película Primera Plana, dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Jack Lemmon, Walter Matthau y Susan Sarandon. La función será a beneficio de los Bomberos Voluntarios y contará con la programación y presentación de Guillermo Ianniello y Ailín Pazos.

Esta comedia, considerada una obra maestra, aborda con ingenio y humor la corrupción política y el poder de la prensa, retratando a periodistas dispuestos a todo por conseguir una primicia. Con el sello inconfundible de Wilder, quien ya había cautivado con títulos como Piso de Soltero e Irma la Dulce, Primera Plana combina crítica social y actuaciones memorables para ofrecer una experiencia cinematográfica imperdible.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Neuquén: Abusó de una pasajera y el colectivero lo entregó en la comisaría

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

“A otra cosa marisopa” celebra el Día de las Infancias en San Martín de los Andes

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Este domingo 10 de agosto a las 17 horas,...

Albricias inició su gira internacional en Italia

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El grupo de danzas folklóricas argentinas Albricias, dirigido por...

Aromas y Sabores de la Patagonia 2025: última oportunidad para la segunda preventa

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Aromas y Sabores de la Patagonia 2025 llega...

Con la exhibición del Toyota Yaris, se suma otro punto de venta de rifas para la Fiesta del Montañés

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con la exhibición del Toyota Yaris, la Secretaría de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina