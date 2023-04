El CPEM 28 marchó hasta supervisión por respuestas

>> Educación, Locales

Luego de la asamblea convocada por la comunidad educativa, donde se enumeró un sin fín de problemas en la institución, padres, docentes y alumnos del CPEM 28, realizaron una sentada simbólica y posteriormente marcharon hasta supervisión escolar en busca de respuestas.

Si bien los reclamos son de larga data, hasta el día de hoy la comunidad educativa del CPEM 28 sigue sin respuestas, lo que originó que todos los alumnos de la institución, no puedan cursar el 100% de clases.

En el día de ayer, la Profesora Carolina Nadilo indicó a Lacar Digital «nosotros tenemos problemas administrativos hace un montón, arrancamos con la falta de Vicedirector y Director del turno tarde desde diciembre el año pasado, en secretaria deberíamos tener dos secretarios, dos prosecretarios y dos auxiliares de secretaria y de esas seis personas solo tenemos dos que son nuevas y están aprendiendo el trabajo. Nos falta un auxiliar de asesoría pedagógica, nos falta un subjefe de preceptores y a eso también nos faltan varios docentes» indicó Carolina.

En cuanto a los problemas que acarrea la falta de secretarios indicó «las horas que tienen que salir de los docentes que renuncian o están de licencia, no se cargan entonces no se pueden cubrir. Hay docentes que no están cobrando el sueldo porque no están cargadas sus altas, hay docentes que por errores del alta están cobrando de más por ende deberán devolverle la plata al Consejo de Educación, no se pueden imprimir los títulos de los egresados del año pasado sino no tenemos secretaria, con lo cual esos chicos y chicas que hoy están cursando una carrera universitaria, terciaria, etc, no pueden continuar con sus estudios sino tienen el título, ya que es un requisito para cursar en el nivel superior» expresó la Prof. de Matemáticas.

Por otro lado el reclamo de la falta de mantenimiento, enumera muchos problemas sin resolver «a eso le sumamos la falta de mantenimiento escolar, no tenemos picaportes en las puertas hace muchos años, no nos pueden cambiar los tubos quemados de las aulas, tenemos ventanas que no abren correctamente, no tenemos cestos de basura en las aulas, no tenemos ni papel higiénico en los baños y la semana pasada los docentes dijimos basta. Basta por que el reclamo viene hace un montón y nadie nos da bolilla. Hicimos venir a la supervisora el día miércoles a la jornada y ella nos dijo: bueno esto se está resolviendo, se está viendo, pero nosotros necesitamos soluciones porque todo esto conlleva a que se les vulneren los derechos a la educación a nuestros pibes y pibas. Hoy por ejemplo no se están cumpliendo los contraturnos de los chicos de primer año, no se si todos saben que este año se implementó el nuevo diseño curricular de la provincia de Neuquén, que cambia la forma de trabajar y esos cargos y modificaciones en el CPEM 28 no está, cargadas, no existe el cargo, somos el único CPEM que no lo pudo implementar. esto genera un problema con los profes porque esto cambia nuestra declaración jurada de los horarios de los profes» expresó la profesora.

La misma respuesta de siempre

El día de la jornada, desde la institución se solicitó la presencia de la supervisora de nivel medio la cual respondió ante los reclamos «la supervisora nos dijo que ya estaba garantizada la carga de las personas que faltaban y nos quedemos tranquilos, nosotros dijimos más de lo mismo, porque esto viene desde diciembre. La invitamos a la asamblea donde también vinieron las familias y ella no vino por un curso de capacitación y hoy tampoco vino, por eso nosotros sentimos un abandono de parte de las autoridades».

Luego de la sentada realizada por la comunidad educativa, se dirigieron a supervisión donde fueron recibidos por la supervisora quien expresó frente a toda la comunidad educativa «no corresponde reclamar así, no son las vías, yo expliqué cuáles son los procedimientos de cómo se publican cada uno de los cargos y estaban publicados y expliqué cómo se venía trabajando desde el distrito cada una de las situaciones, como esto de que no tenían secretarios, tanto de recursos humanos venían acompañando todo lo que es la carga de planta docente por eso les digo es una situación administrativa. Ya hay respuesta porque desde el día miércoles se está trabajando. En tanto los padres pedían respuestas de por qué desde el día miércoles se empezó a trabajar, porque los chicos deberían estar en clases, esto no viene desde ahora sino desde diciembre. Según les indicó la supervisora, ella informó la situación del CPEM 28 desde el día miércoles y ya se estaba trabajando sobre el tema» les expresó la supervisora a la comunidad educativa del CPEM 28.