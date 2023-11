El duro mensaje de Javier Milei para los intendentes por la obra pública

El presidente electo dejó una contundente frase y dio detalles sobre cómo implementará su plan económico a partir del 10 de diciembre.

Este martes, el presidente electo Javier Milei brindó sus primeras entrevistas luego del balotaje y dejó una serie de consideraciones sobre como ejecutará su plan económico. Entre otras cosas, ratificó que no habrá obra pública y que, en cualquier caso, dependerá de los intendentes o gobernadores.

Ante la consulta sobre como avanzaría en este tema, Milei respondió tajante: «Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine»; «Que el intendente busque la forma de financiarlo», sentenció.

«Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, le buscará la forma el que hace el proyecto», lanzó. «No hay plata si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la híper. El equilibrio no está bajo discusión, ministro que gasta de más lo echo» agregó fuertemente.

Qué pasará con la coparticipación

Una de las cuestiones más controversiales de su agenda, fue la posible quita de la coparticipación a las provincias. Ante la consulta sobre ese tema, el presidente electo aseguró que «no podría modificarla, así que no deberían tener ningún miedo». Según aclaró, «la Constitución del ’94 exigía tener una nueva ley de coparticipación y las características que están diseñadas para cambiar dicha ley hacen que no pase».

Milei agregó también que no es cierto que va a privatizar la educación porque «es responsabilidad de las provincias». Sin embargo, aclaró que «el caso de las universidades es particular, porque la educación tiene asignados seis puntos de PBI, y más de 4 se lo llevan las facultades». «Además, eso estaba entre las reformas de tercera generación en un programa a 40 años, y nosotros decimos que si todo nos sale bien vamos a poder terminar las reformas de primera generación».

Milei hizo mucho hincapié en la importante (e histórica) cantidad de votos que recibió e insistió en que «eso implica un mandato». «El porcentaje de votos más alto de la historia de la democracia moderna, con 14 millones y medio de votos»; «no existe registro de ningún balotaje con tanta diferencia en América Latina, eso es un mandato muy fuerte», remarcó el presidente electo.

El referente de LLA agregó que atravesaron «la campaña negativa más grande de la historia» y sentenció: «Es la primera vez en la historia que gana alguien diciendo que va a hacer un ajuste». Sin embargo, aclaró que «no lo van a pagar los argentinos de bien, sino la política».

El programa económico que planea implementar Javier Milei

Según detalló, acomodar la macroeconomía requiere tiempo, y agregó que está confiado en poder «desactivar las bombas que dejaron plantadas». En ese sentido, Milei aseguró que «hay una híper plantada». Además, criticó: «A lo largo de este gobierno se cometieron desmadres monetarios, una parte se volcó a la inflación, y otra todavía está en curso». «Si vos cortas la emisión hoy, el problema de la inflación va a seguir por un plazo de 18 a 24 meses», precisó.

El liberal enumeró una serie de cuestiones relacionadas a la actualidad de la economía Argentina y precisó: «la única forma de salir es haciendo un ajuste fiscal monumental», y volvió a aclarar que «lo va a pagar la política y sus socios». «Me voy a meter con la casta», remató.

«Vamos por un estado dotado y se van a honrar los compromisos», comentó y agregó: «Voy a hacer un ajuste de shock y a poner a la economía en equilibrio fiscal. Pero además tengo un compromiso de reducir impuestos quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto», detalló.

En el streaming de Alejandro Fantino, Javier Milei dio su primera entrevista en vivo luego del balotaje.

Ante la teoría de que el ajuste en la política representa una porción insignificante del PBI, Milei respondió: «Si tengo tres choferes o cuatro es una boludez, más allá de lo simbólico», y remató: «Vamos a entrar donde le duele a los políticos».

El futuro mandatario auguró que «el 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal». «Eso tiene una consecuencia muy fuerte porque si no tenés déficit, no generás deuda; la relación deuda-producto no crece, es decir que sos solvente y podés pagar tu deuda; el precio de los títulos va a subir y eso va a hacer que la tasa de interés se derrumbe y el ajuste sea expansivo», enumeró.

Por otra parte, aseguró que está trabajando para «terminar con el problema de las Leliqs» y explicó que tiene una «solución diseñada» que va a sacar 10 puntos de déficit. «El rebote de la economía va a ser brutal porque además vamos a liberar el cepo», estimó.

Por último, resumió: «Si en el 2024 logramos poner en caja las cuentas públicas, resolver las Leliqs y abrir el cepo; el año 2025 va a ser brillante, con una tasa de inflación cayendo, el salario volando en dólares y con caída de la pobreza, la indigencia y la actividad subiendo fuertemente».