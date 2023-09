El Ejército Argentino envío un comunicado por la tragedia que enluta a San Martín de los Andes

Tras el fatal accidente ocurrido en el día de hoy en nuestra ciudad, el Ejército Argentino emitió un comunicado a la población.

El Ejército difundió a través de un comunicado, lo ocurrido en el día de hoy e hizo referencia al estado de los lesionados.

El comunicado:

COMUNICADO DE PRENSA

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2023

El Ejército Argentino informa el accidente sufrido por integrantes del

Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4, ubicado en la localidad

de San Martín de los Andes – Provincia de Neuquén.

En el día de la fecha, durante el repliegue hacia el cuartel del personal del Escuadrón Montado B que se encontraba realizando una actividad de adiestramiento operacional en proximidades del Lago Lolog, el vehículo en que eran transportados se desbarrancó cuando circulaba sobre la ruta Provincial Nro 62.

Comoconsecuenciadeestesiniestro, seinformaalacomunidadelfallecimiento

de cuatro integrantes de la comitiva y dieciocho heridos de distinta

consideración, siendo nueve de ellos derivados al Hospital Ramón Carrillo y

nueve a la Clínica Chapelco.

En este primer momento se está tomando contacto con los familiares de las víctimas a los fines de transmitir la lamentable noticia. Conforme se disponga de más información, será difundida a la brevedad.

Secretaría General del Ejército