El Extraordinario de Año Nuevo fue para el 43011

Por: Adrian Sayas

Fecha:

El Sorteo de Año Nuevo de Lotería Unificada, se realizó esta noche por bolillero de Lotería La Neuquina con un total de premios de más de 1400 millones de pesos, entre lo que se destaca un primer premio de 588 millones con duplicador.

El primer premio fue para el Nº 43011 y adjudicado a las provincias de Misiones y Catamarca. El duplicador correspondió al número 1.

Mientras que el segundo premio de este sorteo extraordinario fue para el Nº 67737 asignado a Corrientes y Neuquén y el tercer premio fue para el Nº 81500 asignado a las provincias de Mendoza y Corrientes.

Por otra parte, el premio al certificado entero de Fiat Cronos cero km, fue para el Nº 99047.

Los dos premios especiales a la fracción de $5.500.000 cada uno, fueron para los números 35335 fracción 3 y el 61062 fracción 4.

El próximo sorteo será el especial de Reyes, el 10 de enero y es a través de los bolilleros de Lotería de Río Negro.

