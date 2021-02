El femicida de Guadalupe está internado en grave estado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo

>> Femicidios

Anoche pasadas las 22hs ingresó al hospital local en grave estado Bautista Quintriqueo, femicida de Guadalupe Curual, la joven de 20 años de Villa la Angostura. Durante el ingreso se produjeron incidentes ya que varios grupos se organiaron en redes sociales para manifestar su repudio y bronca contra el asesino de la joven madre.

Personal de la UESPO junto a efectivos de la Comisaría 23º custodiaron el ingreso del paciente que venía derivado de Villa la Angostura luego de al menos dos intentos de suicidio desde que mató a Guadalupe. Según se pudo saber Quintriqueo manifestó ante los efectivos policiales que lo detuvieron «la quise matar y no pude, ahora me quiero morir». Luego de perpetrar el hecho el asesino se practicó varios cortes superficiales, algunos en el cuello, por lo que fue trasladado al centro de asistencia de Villa La Angostura en una primera instancia.

Detalles del asesinato de Guadalupe

Según se pudo saber el hombre cerca de las 21:45hs habría ido directamente cerca de la plaza de la localidad hasta un auto donde estaba Guadalupe junto a su pareja, un joven policía que intentó calmar a Quintriqueo, pero éste lo hirió con el cuchillo. Ante la dramática escena, Guadalupe solo pensó en salir corriendo de ahí para evitar la muerte. Así fue que emprendió una carrera desesperada que se extendió por 100 metros aproximadamente.

Con cada tranco y entre bocanada y bocanada de aire alcanzaba a gritar pidiendo ayuda mientras detrás suyo con un cuchillo en la mano venía Quintriqueo dispuesto a matarla.

Al llegar a las inmediaciones de la plaza de Los Pioneros, tras pasar la icónica estación de servicio ACA, Quintrinqueo le dio alcance a Guadalupe y con su cuchillo de carnicero, con una hoja de 25 centímetros, le asestó una puñalada en el pecho.

Con la joven desangrándose y varios vecinos interviniendo, el asesino se dio a la fuga hasta que una mujer policía de franco sacó su arma y lo detuvo. La mujer junto a su pareja, otro policía, ambos de Zapala que paseaban por la Villa lograron detener al joven ante varios curiosos que solo atinaban a grabar con el celular la escena.

Una vez reducido en el suelo, el hombre sentenció: “La quise matar y no pude, ahora me quiero morir”. Lo que no sabía Quintriqueo es que Guadalupe, su ex, a la cual no podía acercarse por estar vigente una restricción de acercamiento, ya había muerto dejando a un bebé de 1 año sin su madre.

Bautista Quintriqueo es el femicida de Guadalupe Curual.

Mensajes y amanezas

Hay mensajes donde el hombre la amenazaba pero todavía resta abrir los celulares para analizarlos y tener certeza de las comunicaciones que mantenían. De existir estas amenazas y ser corroboradas por la justicia la pena en expectativa es la prisión perpetua, es decir 35 años en total.