El fenómeno WOS deslumbró en la Fiesta de la Confluencia

Valentín Oliva, mas conocido como WOS llegó al escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia en la capital neuquina y dejó un sello dorado de energía y buena música. Su impronta marcó hora y media de buenas letras y sonidos combinando freestyle y poesía.

Mas de 310 mil personas se dieron cita en la Isla 132 de Neuquén capital para vivir la tercera noche de la Fiesta de la Confluencia. Este jueves, tras el show de Las Pastillas del Abuelo, Wos subió al escenario mayor de la Isla 132 pasadas las 21.30. El público presente deliró ni bien apareció, pero no así los que estaban siguiendo la fiesta por streaming. El artista no autorizó la transmisión de su espectáculo y no pudieron verlo cantar ni siquiera el primer tema. Similar decisión habran tomado las cantantes Nicki Nicole, quien solo dejó ver tres temas; y Lali, quien autorizó uno.

El rapero deslumbró con consagrados temas de sus álbumes Caravana y Oscuro Éxtasis, pero también dio paso a la improvisación en dos oportunidades para congraciarse con el público neuquino.

Foto: Adrian Sayas para Lacar Digital