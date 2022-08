El Frente de Todos local se expresó frente al aumento del transporte público: “Continuidad del colectivo, pero a qué costo”

>> Locales, Política

Tras el voto negativo por el aumento del servicio público de pasajeros, el reconocimiento de deuda hacia la empresa el Bloque Frente de Todos, expresó en un comunicado que el Ejecutivo negoció mal y debería «hacerse cargo si hay que cubrir un desfasaje».

A través de un comunicado, el Bloque del Frente de Todos expusó su mirada sobre los tres teas que se votaron ayer en el Concejo Deliberante.

El comunicado

“Continuidad del colectivo, pero a qué costo”

En la sesión del día de la fecha se trataron tres proyectos que refieren al transporte urbano de pasajeros de nuestra localidad, por un lado se aprobó por unanimidad la ordenanza que establece la Emergencia del Servicio de Transporte Urbano de pasajeros por el plazo de un año y la contratación directa de la empresa Expreso Colonia S.A. para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros por un período de 5 años, ya no por licitación dado que en dos oportunidades el proceso había quedado desierto.

La prórroga del contrato vigente vencía el 31 de agosto, de no aprobarse el contrato en los términos que se presentó, en sólo 6 días los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes se hubiesen quedado sin transporte en toda la ciudad con los problemas que ello hubiese representado.

“Nosotros nos vimos obligados a aprobar este contrato por las malas negociaciones que llevo adelante el ejecutivo municipal, que nos dejaron sin tiempo para poder generar una alternativa” declaró el concejal Santiago Fernández.

El segundo proyecto aprobado por mayoría, pero sin el apoyo del bloque del Frente de Todos, es la ordenanza que autoriza a reconocer y abonar la suma de $175.109.725,57 al mes de febrero del 2022 a la empresa Expreso Colonia S.A. y que devengará intereses a partir de marzo del corriente año. Desde el Bloque del Frente de todos sostuvieron que no reconocen la deuda y por lo tanto no acompañaron el proyecto ya que hubieron si un conjunto de incumplimientos a lo largo del contrato por parte de la empresa prestadora del servicio que no fueron evaluados ni valorados al momento de cuantificar la deuda. “No se le puede pagar solamente a la empresa por lo que se le incumplio el contrato y no mensurar y poner en valor los incumplimientos de la empresa que también generaron pérdidas para su ecuación económica”, sostuvo el concejal Santiago Fernández del Frente de Todos.

El tercer proyecto de ordenanza que se trató sobre el transporte urbano de pasajeros determinaba el aumento tarifas del servicio que entrarán en vigencia a partir del 01/10/2022, y que llevará al mismo a $119,90 de tarifa plana. Al igual que con el proyecto de reconocimiento de deuda, fue aprobado por mayoría, pero sin contar con los votos del bloque del Frente de Todos. El concejal Martín Rodríguez agregó “No acompañamos la actualización de la tarifa, porque los números que plantea el ejecutivo y los otros dos bloques no se corresponden con la ecuación económica presentada para aprobación del contrato. Implica una recaudación muy por encima de lo necesario para el punto de equilibrio de este contrato. Implica sacarle plata a los vecinos y en todo caso, si hay que cubrir el desfasaje se tiene que hacer cargo el ejecutivo que negoció mal”