El gabinete bajo 7 llaves

Se mantiene el hermetismo alrededor del equipo que acompañará al gobernador Rolando Figueroa. (Por Nieves Villanueva, TuNoticia.com.ar)

Desde el triunfo de Rolando Figueroa el 16 de abril se abrió la expectativa sobre cuáles serían los nombres que lo van a acompañar en el gabinete. Hasta acá especulaciones miles, confirmaciones una.

Juan Luis “Pepé” Osset, Julieta Corroza, Luciana Ortiz Luna, Jorge Tobares, Rubén Etcheverry, Leticia Esteves, y podemos seguir nombrando gente de la política neuquina que suena como posibles integrantes de un futuro gabinete. Sin embargo, solamente fue confirmada Corroza, y a la fuerza; para que no quedara en off side cuando se anunció que el candidato a intendente de Plottier sería un referente del “riñón” de Gloria Ruiz.

En una recorrida de consulta por los partidos que acompañaron a Comunidad el 16A pudimos saber que lo que reina es la paciencia, la comprensión y no la ansiedad. Confían en que todos los espacios tendrán su representación en la gestión que arrancará el 10 de diciembre.

Dos razones esgrimen para justificar y entender el hermetismo en cuanto a los nombres que completarán los “ravioles” de la estructura provincial.

Por un lado, proteger a esas personas del aluvión de “nuevos amigos” que se van a acercar para decir que “siempre bancaron a Rolo”. Pedidos de cargos, contratos, favores, etc es lo que se quiere evitar.

En segundo lugar, para que el actual gobierno no se “desmarque”, no eluda las responsabilidades que le caben hasta el 10D. “Son gobierno hasta el final y deben cumplir con todo hasta el final; no derivar a quienes venimos después” dicen en off the récord.

Así las cosas, mientras los medios y el ámbito político estamos al salto de los nombres; la gente sigue pensando en cómo llegar a fin de mes.