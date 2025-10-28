El Gobierno convocó a ATE a la Mesa Salarial

Las negociaciones salariales para el año próximo comenzarán con los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado, pero está previsto llamar a la totalidad de los gremios que agrupan a los empleados públicos neuquinos.



Con el objetivo de reforzar el rumbo de previsibilidad política y económica implementado durante la actual gestión y, a la vez, llevar tranquilidad a las familias de los trabajadores estatales, el Gobierno Provincial confirmó el inicio a las negociaciones salariales correspondientes al ejercicio 2026.

A través del Ministerio de Gobierno se envió esta semana la convocatoria a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Según consta en la nota firmada por el ministro Jorge Tobares el primer encuentro se desarrollará el próximo 5 de noviembre a las 9.30 horas en la Sala Lafitte de Casa de Gobierno.

Tal como lo anticipó el gobernador Rolando Figueroa, la gestión neuquina le puso fecha al inicio del diálogo para definir la pauta salarial que regirá para los agentes públicos el próximo año. De esta manera, la Provincia reedita el esquema de negociación anticipada implementado en 2024 y que le permitió cerrar la pauta salarial 2025 de forma temprana.