El Gobierno decidió el «cierre definitivo del Inadi», anunció Adorni

«No podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones», afirmó en su habitual conferencia de prensa. Respecto a las protestas para este viernes por parte de varias organizaciones sociales, dijo que «si cortan la calle, la Policía va a actuar. Quienes marchan perderán el plan, y quienes traigan niños, serán reportados al Ministerio de Capital Humano».

El Gobierno nacional anunció este jueves que impulsará el «cierre definitivo» del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado por ley en 1995, como parte de la reducción de la estructura estatal que decidió el presidente Javier Milei.

«Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo», dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.

El funcionario expresó que la medida responde a uno de los «ideales del Presidente», que «es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos».

«No podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones», aseguró el vocero presidencial.

Adorni indicó que el Inadi, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y cuyo objetivo es elaborar políticas políticas públicas a nivel federal para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, «tiene alrededor de 400 empleados y decenas de oficinas» en todo el país.

«Hay un sinfín de institutos que el Presidente está decidido a cerrar o desmantelar. Siempre dijimos que nuestra prioridad era que efectivamente el Estado debía achicarse. El plan de Gobierno achicar los gastos del Estado porque es la única herramienta para bajar impuestos, que es otra de las metas de mayor relevancia», comentó Adorni.

El vocero presidencial aclaró que el cierre del Inadi no será inmediato, y sostuvo: «Nos encantaría que esté cerrado hoy, pero eso no puede ocurrir por cuestiones administrativas. En varios casos, (el cierre de los institutos) será por decreto y en otros, bastará con la decisión de cada ministerio. Lo iremos resolviendo instituto por instituto», detalló.

También el subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, se refirió a la decisión de cerrar el Inadi, una institución que, comentó «tenía más empleados que el Fuero Ordinario» de la Justicia porteña, donde «se investigan crímenes, violaciones y robos».

«Cuenta con más de 40 oficinas en plena era digital. Ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos…», escribió en su cuenta personal de la red social X.

El anuncio oficial se conoció un día después de que el Gobierno prorrogara por 180 días intervención del Inadi y nombrara a María Quiroga como interventora del organismo.

La medida fue oficializada este miércoles por medio del decreto 167/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La intervención del Instituto había sido dispuesta en junio de 2011 y prorrogada a través del Decreto 15/2023.

El Inadi fue creado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, por medio de la Ley 24.515 y su primer director fue el periodista Víctor Ramos.Entre las primeras repercusiones, el diputado nacional Esteban Paulon (Partido Socialista de Santa Fe) indicó que al ser el Inadi un organismo creado por ley, «el Gobierno no puede tomar unilateralmente» la decisión de cerrarlo, por lo que instó a que las «organizaciones defensoras de derechos humanos deben alzar la voz para evitar este atropello inadmisible».



En tanto, el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, opinó que con la decisión de cerrar el Instituto «el gobierno de Milei va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática».

«Si cortan la calle, la Policía va a actuar



Adorni dijo además que, ante las protestas previstas para este viernes por parte de varias organizaciones sociales, «si cortan la calle, la Policía va a actuar».



«Ante la manifestación de este viernes de organizaciones piqueteras a Plaza de Mayo, queríamos recordarles algunos consejos: si cortan la calle, la Policía va a actuar; si cometen ilegalidades, la Policía va a actuar; quienes marchan perderán el plan, y quienes traigan niños, serán reportados al Ministerio de Capital Humano», afirmó el vocero.

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo se encuentra reunida desde el mediodía para designar autoridades y acordar su esquema de trabajo, dado que debe tratar DNUs dictados por el Gobierno anterior y el 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei.Respecto de una declaración del ministro del Interior, Guillermo Francos, en el que se afirmó que el kirchnerismo tiene «intencionalidad» de «entorpecer la gestión del gobierno nacional», el portavoz fue en el mismo sentido.



«Que hay intencionalidad de complicarle la vida al gobierno en términos legislativos, me parece que necesita ninguna aclaración de mi parte. Es una obviedad sobre las intenciones del kirchnerismo en el Congreso», dijo.Adorni dijo que «por supuesto» el Gobierno va «a seguir lo que ocurra, siempre respetando el trámite legislativo y siempre entendiendo que nos resultaría extraño que se rechace, no porque no exista posibilidades, porque claramente la hay y así lo marca la ley».



«Nos da la impresión que no hay muchos elementos para que el propio contenido sea rechazado», concluyó.

Fuente: Télam