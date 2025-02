El Gobierno denunció a Jones Huala luego de que reivindicara “atentados incendiarios” en la Patagonia

El líder mapuche avaló “los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista”.

El Gobierno denunció al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, por “incitación a la violencia colectiva”, entre otros delitos, después de que reivindicara los incendios en el sur, al respaldar “los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista”. Esta presentación se suma a la presentada en las últimas horas por el gobierno de Chubut, liderado por Ignacio “Nacho” Torres.

La denuncia del Ministerio a cargo de Patricia Bullrich la hizo el funcionario, Fernando Soto, y abarca los delitos de “intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal”.

Soto mencionó las declaraciones de Jones Huala en las que “reivindicó atentados incendiarios en la Patagonia y convocó a la lucha armada públicamente, actuando con intimidación pública e incitando a la violencia colectiva”.

El funcionario advirtió: “Sus expresiones, además, permiten vincularlo a una organización que, aún cuando pueda no estar comprendida en el artículo 210 del Código Penal, tendría por objeto principal o accesorio, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

En la denuncia se mencionó que Jones Huala “reivindicó el atentado incendiario que se produjo semanas atrás en la localidad de Trevelin, en Chubut e hizo una apología de los sabotajes contra ‘la infraestructura del sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes’“. Aclaró que el jefe de la RAM ”intentó desligarse de la intervención de su agrupación delictiva ‘RAM’, respecto del incendio que comenzó el jueves pasado en la localidad de El Bolsón y que aún continúa activo”.

Soto explicó en la presentación que el gobernador de Chubut “vinculó directamente a Jones Huala con la autoría de los delitos de incendio, vinculando su presencia en la zona con los estragos que se produjeron en la localidad de Epuyén, que destruyeron más de 70 viviendas y también con el atentado incendiario que sufrió la Estancia Amancay, en Trevelin, donde se arrojaron bombas molotov y provocaron destrozos en camiones y máquinas viales”.

El funcionario planteó en la denuncia que “aunque Jones Huala niega en sus dichos toda responsabilidad suya y del ‘RAM’ esos hechos, en sus declaraciones públicas los avala en forma expresa”. Soto dijo además que “esas declaraciones también las virtió en la presentación de un libro que escribió, titulado -sugestivamente- ‘Entre Rejas, Antipoesía incendiaria’”.

El líder de la RAM advirtió en un video: “Nosotros reivindicamos los sabotajes y yo, particularmente como miembro de una organización político-militar, reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes”.

“Les hablo a aquellas personas que nos hemos jugado la vida durante muchos años. Nos vemos porque hay más gente como uno que le ponemos el pecho y estamos dispuestos a quemar pólvora, a largar plomo, a prender fuego lo que destruye esos árboles, esos pajaritos, esas flores, eso que atenta contra el viento, contra las montañas, contra la naturaleza, contra la tierra que nos heredaron nuestros antepasados y contra nuestra vida como pueblo mapuche. Para mí esa es la mayor poesía”.



“Yo no tengo por qué pedirle permiso a ningún huinca ni a ningún poderoso para poder recuperar un pedazo de tierra. No me importa la ley 26.160, no me interesa”.



“Pero nosotros jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas. Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras”.

