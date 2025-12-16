El Gobierno ofreció el IPC anualizado a los trabajadores docentes

El Ejecutivo provincial ofreció al gremio ATEN la actualización salarial con aumentos trimestrales por IPC entre enero y diciembre del 2026.



En una extensa jornada de negociaciones, el Gobierno de la Provincia del Neuquén realizó una nueva propuesta salarial a los trabajadores docentes que contempla incrementos trimestrales entre enero y diciembre de 2026. Desde el Ejecutivo consideraron que se trata de una “pauta salarial muy superadora” y que “da previsibilidad a los trabajadores”.

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, señaló que el ofrecimiento “lo consideramos prudente, a los fines de garantizar fundamentalmente la educación durante todo el ciclo, darle previsibilidad a las familias neuquinas que tienen sus hijos en las escuelas y, también darles previsibilidad a los docentes con relación a su pauta, cuál va a ser su ingreso durante todo el año 2026”.

En ese contexto aseguró “analizando y considerando qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, a nivel nacional con respecto a las pautas salariales y cuál es nuestra propuesta, es muy superadora en términos de previsibilidad y en términos de acompañamiento de la erosión que produce la inflación en el salario de los trabajadores”.

Por su parte la secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincia, Carola Pogliano, explicó que “fuimos atendiendo ciertas particularidades del sector” y que “nos habían pedido el IPC anualizado, y, teniendo en cuenta la particularidad del sector educación y que necesitamos garantizar el ciclo lectivo, accedimos a dar el IPC anualizado”.

En concreto la propuesta contempla una actualización salarial por IPC entre los meses de enero y diciembre de 2026. Los incrementos se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

Los períodos en que se aplicarán los aumentos serán abril, julio y octubre de 2026, y enero del 2027. La actualización de abril, considerará el sueldo del mes de marzo del 2026, con la aplicación de las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo; en julio, se aplicará el IPC acumulado en abril, mayo y junio, sobre el salario de abril; en octubre será aplicará el IPC acumulado en los meses de julio, agosto y septiembre, sobre el salario de julio; y finalmente en enero del 2027 se aplicará la variación del IPC acumulado en octubre, noviembre y diciembre, sobre el salario conformado en octubre del 2026.

Respecto al Adicional al Desarrollo Profesional Docente, no dará lugar a la percepción del mismo únicamente aquella inasistencia comprendida en el código 2106.

El ofrecimiento oficial incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos, a los trabajadores del escalafón docente activos durante el mes de diciembre del corriente año, y una segunda cuota en la segunda quincena de septiembre, que tendrá como base el importe de 350.000 pesos.

Además, entre otros aspectos, el ejecutivo se comprometió a garantizar durante el 2026 el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el concepto de “Conectividad Nacional”, que serán afrontados con recursos propios del tesoro provincial.

En el encuentro participaron en representación del Ejecutivo Provincial los ministros de Gobierno, Jorge Tobares; Educación, Soledad Martínez; ; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; y la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi.

En representación del gremio, estuvieron presentes Fany Mansilla, Cintia Galetto, Marisbel Granda, Ángel Zalazar, Emiliano Garay y Stella Riquelme.